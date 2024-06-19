Украина впервые с начала большой войны запускает паром в Грузию: когда первый рейс

Впервые за два года Украина возобновит паромное сообщение с Грузией, которое прекратилось с началом полномасштабного вторжения российских войск в феврале 2022 года. Первый рейс ожидается уже 7 июля.

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Пока компания "Укрферри" запланировала семь рейсов между Черноморском и Батуми. С расписанием можно ознакомиться на сайте перевозчика.

Для перевозок будет использоваться автомобильно-железнодорожный/пассажирский паром Kaunas. Маршрут Черноморск – Батуми займет около 60 часов, а обратная дорога будет на 9 часов дольше.

Согласно информации на сайте компании, Kaunas был построен в 1989 году в Германии. Паром находится под классификационным наблюдением Lloyd.

Паром имеет 250 пассажирских мест в каютах люкс, полулюкс, двух- и трехместных каютах со всеми удобствами. К услугам пассажиров – ресторан, бар, салон отдыха, салон с видео и спутниковое ТВ, детский уголок.

Высокая мореходность судна и его значительные размеры (длина – более 190 м, ширина – 28 м) позволяют минимизировать качку даже в штормовых условиях. Две грузовые палубы могут одновременно принимать на борт 49 универсальных железнодорожных вагонов и 50 большегрузных автомобилей TIR.

Восстановление паромного сообщения еще до окончания развязанной Россией войны может свидетельствовать о слабости Черноморского флота РФ, который благодаря усилиям Вооруженных сил Украины потерял по меньшей мере треть своих кораблей. По этой причине агрессоры все чаще задействуют подлодки для ракетных обстрелов Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, что благодаря морскому коридору Украина в апреле достигла рекордного уровня экспорта и превысила довоенные показатели. Всего в этом месяце за границу было продано на 3,3 млрд долларов товаров и услуг.

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