Украина в разгар сезона начала импорт ключевого овоща: что происходит с ценами

Украина в разгар сезона отечественного картофеля начала импорт этого овоща из других стран. Причиной стала боязнь участников рынка, что в Украине якобы грядет дефицит качественной продукции. При этом цены на картошку начали расти еще с начала сентября. Сейчас картофель в супермаркетах продают в среднем по 25,1 грн/кг (на 8,5 грн дороже, чем в начале месяца), и снижения стоимости не прогнозируется.

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О старте импорта картошки сообщили аналитики проекта EastFruit. По их данным, с 1 по 23 сентября 2024 года в Украину ввезли 22 тонны картофеля из Литвы на $10,5 тыс., а также 41 тонну из Польши на $20,1 тыс.

Эксперты отмечают, что импорт пришлось подключать в связи с повышенной потребностью в картофеле среди украинских оптовых компаний и розничных сетей, а также спекуляций относительно потенциального дефицита качественного картофеля в текущем сезоне. "Цены на картофель активно растут из-за высокого спроса на продовольственный картофель, что дополнительно подпитывается слухами о нехватке качественного картофеля в нынешнем сезоне", – отметили специалисты.

Они добавили, что плохой урожай в 2024 году также способствовал повышению цен и росту спроса на импортную картошку. "Дефицит внутреннего производства и большой спрос на картофель привели к значительному увеличению импорта", – резюмировали аналитики.

Также сообщается, что только за первую неделю сентября цены украинских фермеров на картофель выросли на 16%, до 12-18 грн/кг. "Из-за аномальной засухи в этом году в основных регионах производства урожайность картофеля заметно снизилась. Также неблагоприятные погодные условия не лучшим образом сказались и на качественных характеристиках картофеля", – резюмировали эксперты.

В целом оптовая цена на картофель в Украине в среднем была в 2 раза выше, чем в начале сентября 2023 года. При этом многие участники рынка не прогнозируют ослабления торговой активности в этом сегменте в ближайшее время, а значит и снижения цен ждать не стоит.

Цены на картошку: сколько стоит овощ в супермаркетах и на рынках

Как свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного OBOZ.UA, по состоянию на 24 сентября картошка в крупных супермаркетах продается в среднем по 25,1 грн/кг. Основные продуктовые сети установили такие расценки:

"Фора" – 24,9 грн/кг;

"АТБ" – 23,95 грн/кг;

"Сильпо" – 27,1 грн/кг;

"Новус" – 24,89 грн/кг;

"Варус" – 24,9 грн/кг;

"Метро" – 24,86 грн/кг.

На оптово-розничных рынках ценовая ситуация значительно отличается. Так, львовский "Шувар" предлагает украинский картофель в среднем по 17,3 грн/кг. А на рынке "Столичный" в Киеве фиксируется средняя цена картошки на уровне 18 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом цены на продукты в Украине продолжают расти из-за подорожания сырья, девальвации гривни и проблем со снабжением. Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание осенью, особенно хлеба, овощей и молочной продукции, что может существенно ускорить инфляцию до конца года.

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