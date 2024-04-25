Украина продала на аукционе имущество российских банков: сколько заработали

В Украине продали активы бывших дочерних компаний российских банков – жилую и коммерческую недвижимость, административные помещения, земельные участки, офисную технику, автомобили и прочее. В общей сложности с таких онлайн-аукционов удалось заработать 5 млрд гривен.

Как сообщили в Министерстве экономики, изъятые российские активы были проданы Фондом гарантирования вкладов (ФГВ) через онлайн-аукционы в электронной торговой системе Прозорро.Продажі. В частности, было продано имущество "дочек" российских банков – "МР Банк" и "Проминвестбанк", которые вывели с украинского рынка в начале полномасштабного вторжения российских войск в феврале 2022 года.

"По состоянию на конец марта бизнес получил в собственность через государственные онлайн-аукционы Прозорро.Продажі уже почти четыреста активов этих банков. В свою очередь, это демонстрирует и потребность бизнеса в доступе к такому имуществу, и эффективность работы государственных электронных торгов для реализации всех активов, связанных с российской федерацией или ее гражданами", – заявила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Директор-распорядитель ФГМ Светлана Рекрут отметила, что благодаря ликвидации российских активов за два года в госбюджет направили 26 млрд грн, а на погашение долгов украинских госпредприятий перед российскими банками – 16,5 млрд грн. Часть средств была передана Силам обороны Украины.

"Реализация Фондом гарантирования вкладов такого имущества через государственную электронную торговую систему обеспечивает их продажу прозрачным способом по рыночным ценам. Бизнес заинтересован в таких активах: в среднем на аукционах конкурирует более трех участников, и по итогам торгов их цена розрастает почти на четверть", – отметил СЕО Прозорро.Продажі Сергей Бут.

По состоянию на конец апреля 2024 года Фонд гарантирования вкладов выставил на торги еще более десятка активов дочерних структур российских банков почти на 165 млн гривен, которые можно приобрести, зарегистрировавшись на одной из аккредитованных площадок.

Также OBOZ.UA сообщал, что Украина выставила на аукцион элитный автомобиль Maybach и 20 коллекционных часов коллаборанта Виктора Медведчука. Среди интересных лотов – часы с портретом жены Медведчука Оксаной Марченко и с изображением Кремля.

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