Украина попала в топ-3 "огуречного" рейтинга: сколько заработали с продажи популярного овоща

Доходы Украины от продажи огурцов превысили 1 млрд евро и заняла третье место в мировом рейтинге по этому показателю. Больше только у Китая и России.

Видео дня

Об этом сообщает издание Hortoinfo, ссылаясь на данные статистического агентства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAOSTAT). Отмечается, что информация касается 2023 года – это последний год, за который агентство предоставило данные.

Совокупные доходы от реализации огурцов в мире в 2023 году составили $61,5 млрд. Аналитики отметили, что по выручке с огурцов в мировом масштабе лидируют такие страны:

Китай – 49469,02 млн евро;

Россия – 1990,71 млн евро;

Украина – 1066,12 млн евро;

Япония – 999,63 млн евро;

Узбекистан – 961,37 млн евро;

Турция – 827,79 млн евро;

Испания – 683,54 млн евро;

Казахстан – 472,12 млн евро;

Мексика – 462,51 млн евро;

Европейский Союз – 417,56 млн евро.

Как отмечается, показатели в долларах США конвертировали в евро для сравнения. В 2023 году обменный курс составлял 0,924 евро за доллар. В предыдущие годы обменные курсы колебались, составив 0,754 евро/доллар в 2014 году и 0,951 евро/доллар в 2022 году.

Между тем, как уже сообщалось, Польша существенно увеличила импорт российских огурцов – объем закупок вырос в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 2,1 тысячи тонн (83% общего импорта огурцов в Польшу в марте), что эквивалентно 2,7 млн евро. Это позволило дальнейший реэкспорт этого продукта в Евросоюз без четкой маркировки, что вызывает беспокойство. В то же время другие страны, например Латвия, полностью запретили импорт агропродукции из РФ до 2026 года.

Также OBOZ.UA сообщал, что в мире растет спрос на украинский ячмень, что может способствовать стабилизации и росту экспортной продукции. В частности Китай уже законтрактовал около 500 тыс. тонн украинского ячменя на июль-август, а европейские импортеры – включая Испанию и Италию – также активизируют закупки. Трейдеры стремятся заранее закрыть потребности в объемах, учитывая ограниченные перспективы внутреннего производства

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!