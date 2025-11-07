Угрозы Трампа подействовали: "марионетка Кремля" отказалась от сделки с "Лукойлом"

Швейцарская нефтетрейдинговая компания Gunvor отказалась от покупки международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл", попавшего под санкции США. На решение повлияла позиция Белого дома, который выступил против потенциальной сделки из-за связей компании с РФ, назвав ее "марионеткой Кремля".

6 ноября в Министерстве финансов предупредили, что не выдаст Gunvor лицензию на получение прибыли до окончания российской агрессии против Украины. Саму компанию охарактеризовали как "марионетку Кремля".

"Президент Трамп четко дал понять, что война должна прекратиться немедленно. Пока Путин (кремлевский диктатор Владимир Путин. – Ред.) продолжает бессмысленные убийства, кремлевская марионетка Gunvor никогда не получит лицензию на получение прибыли", – говорится в заявлении.

В ответ Gunvor назвали эти обвинения "в корне ошибочными". При этом в компании все же решили отозвать свое предложение касательно международных активов "Лукойла".

"Заявление Министерства финансов США по Gunvor является фундаментально ошибочным и ложным. Gunvor всегда была открытой и прозрачной в отношении своей собственности и бизнеса, и в течение более десяти лет активно дистанцировалась от России, прекратила торговлю в соответствии с санкциями, продала российские активы и публично осудила войну в Украине. Мы рады возможности исправить это очевидное недоразумение. Впрочем Gunvor отзывает свое предложение по международным активам "Лукойла", – говорится в заявлении компании.

По данным Politico, в прошлом Gunvor была крупнейшим экспортером российской нефти в мире. В 2000 году ее основали шведский миллиардер Торбьерн Торнквист и одним из ближайших соратников Путина, миллиардер Геннадием Тимченко. Фактически компания зарегистрирована на Кипре.

Ранее стало известно о ее намерении выкупать активы "Лукойла" в Европе:

два нефтеперерабатывающих завода в Болгарии и Румынии;

45-процентную долю в голландском предприятии по переработке топлива;

около 2 тыс. автозаправочных станций.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Турция начала сокращать импорт российской нефти и переходит на поставки из других стран. Так страна стремится избежать санкционных рисков и сохранить возможность экспорта топлива в ЕС. Один из крупнейших турецких НПЗ – SOCAR Turkey Aegean Refinery недавно приобрел четыре партии сырой нефти из Ирака, Казахстана и других стран.

