Uber покупает владельца Glovo: сумма исторической сделки может поразить

–Американский гигант Uber договорился о приобретении немецкой компании Delivery Hero, специализирующейся на доставке еды. Стоимость сделки составляет 13 млрд евро, что делает ее одним из крупнейших поглощений в истории рынка доставки и существенно укрепит глобальные позиции Uber в десятках стран мира, в том числе и в Украине, где ей принадлежит сервис доставки Glovo.

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О заключении сделки сообщили в Delivery Hero. Такая сумма обусловлена оценкой в 41,50 евро за акцию.

"Глобальная платформа мобильности и доставки Uber и наша общая приверженность инновациям делают это партнерство правильным шагом для развития сильных сторон Delivery Hero в сфере местной доставки еды и быстрой коммерции, а также для дальнейшего развития нашей стратегии Everyday App для наших клиентов", — заявил генеральный директор и соучредитель Delivery Hero Никлас Эстберг.

По данным Forbes, переговоры между компаниями велись с мая 2026 года. Изначально Uber оценивала немецкого оператора примерно в 10 млрд евро (33 евро за акцию), однако в итоге повысила предложение.

Следует отметить, что Uber уже контролировала почти 25% акций Delivery Hero (и располагала инструментами ещё на 12%), а после выкупа пакета акций у компании Prosus общая доля Uber вырастет примерно до 53%. Это позволит компании укрепить свои позиции на рынках доставки:

на Ближнем Востоке – благодаря контролю над сервисами Talabat и HungerStation ;

; в Южной Корее – благодаря сервису Baemin.

Завершение сделки ожидается во второй половине 2027 года после прохождения всех регуляторных проверок.

Обязанности обеих компаний

Чтобы избежать блокировки сделки со стороны антимонопольных органов, Delivery Hero проведет реструктуризацию и продаст часть своих подразделений. В частности, турецкий сервис Yemeksepeti, а также бизнес в ещё 13 странах Европы и Южной Америки за 1,4 млрд евро выкупит инвестиционная компания SSW Partners. В результате она получит контроль над популярными подразделениями Foodora и Glovo в Польше, Португалии, Испании и Швеции.

В свою очередь, в обязанности Uber входит:

сохранение штаб-квартиры Delivery Hero в Берлине;

гарантии отсутствия сокращений персонала там как минимум до 2029 года;

инвестиции в экономику Германии в размере 2 млрд евро в течение следующих пяти лет.

Также OBOZ.UA сообщал, что на карте украинского продуктового ритейла могут произойти существенные изменения, поскольку компании-оператору супермаркетов Varus разрешили выкупить сеть магазинов "Коло". Впрочем, детали будущей сделки пока не разглашаются.

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