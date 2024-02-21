У "Укрпочты" появилась новая бесплатная услуга: кто уже может воспользоваться

Государственный почтовый оператор "Укрпочта" начинает бесплатно доставлять лекарства на деоккупированные и прифронтовые территории в рамках программы "Укрпочта. Аптека". Пилотный проект с 21 февраля запущен в Донецкой области и приграничных районах Сумщины.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский. "Начинаем мы этот пилотный проект с Донецкой области и приграничных районов Сумской, то есть там, где аптек просто нет. А потом этот проект покроет 100% территории нашей страны... Не все сразу будет "летать" процессы нуждаются в восстановлении, которые и IT, и склады, и системы контроля температуры", – объяснил он.

В первую очередь после старта планируется добавить другие прифронтовые территории – Харьковщину, Херсонщину, Николаевщину, Запорожье и т.д. Также впоследствии будет возможность заказать лекарства через отделения, передвижные отделения или у почтальонов, даже там, где нет мобильной связи.

Ожидается, новая услуга позволит на 100% решить проблему доступных лекарств на территории Украины. В частности, она поможет жителям сел, особенно пожилым людям, у которых пока нет возможности купить лекарства, отметил Смелянский.

Как заказать лекарства на "Укрпочте"

Позвонить по телефону 0 800 300 54;

для связи со специалистом следовать подсказкам в голосовом меню;

заказ будет упакован и выслан бесплатно "Укрпочтой Экспресс";

отследить отправку можно на сайте, в мобильном приложении и через чат-бот в мессенджерах;

при получении посылки нужно осуществить осмотр заказа.

Заказать можно около 10 тысяч наименований лекарственных средств безрецептурной группы. Также будут отпускаться медикаменты по программе "Доступные лекарства" (безвозмездно или с небольшой доплатой).

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрпочта" переходит на новую автоматизированную систему сортировки посылок. Это позволит обрабатывать по пять посылок в секунду и около 400 тыс. в день на одном терминале, в результате вместе с обновлением логистики почта сможет осуществлять доставку по Украине в течение суток.

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