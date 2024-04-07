У украинцев стало меньше кредитов с большими долгами: кто все еще в зоне риска

В Украине начали уменьшаться количество и сумма проблемных кредитов (с просрочкой 90 дней и более) и неработающих кредитов. При этом подавляющее большинство проблемных займов (90%) были выданы еще до начала полномасштабного вторжения, а их получатели потеряли возможность погашения именно из-за войны. Сейчас в зоне риска находятся находятся заемщики с прифронтовых территорий.

Доля проблемных кредитов в Украине в начале войны стремительно росла, однако уже с лета-2022 тенденция преломилась, в основном благодаря относительной стабилизации ситуации на фронте. Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказала директор по управлению рисками, член правления Глобус Банка Елена Ермолова.

"Существует прямая связь между количеством проблемных кредитов, обстоятельствами войны, объемом выданных кредитов до полномасштабного вторжения и уже после возобновления кредитования. Однако есть еще один важный нюанс: в постоянной зоне риска находятся заемщики с прифронтовых территорий, ведь военный фактор может отразиться на их способности вовремя выплачивать кредиты", – рассказала Ермолова.

В то же время банкир отметила, что для объективного определения объемов проблемных кредитов важно понимать разницу между проблемными и неработающими кредитами (NPL). Так, обычно:

проблемными кредитами считаются кредиты, имеющие существенные просрочки по обслуживанию долга – свыше 90 дней;

согласно нормативным документам НБУ к неработающим кредитам (NPL) относится и значительная часть кредитов, которые вовремя обслуживаются и не имеют просрочки платежей и с большой вероятностью будут уплачены заемщиками в соответствии со сроками, указанными в кредитных соглашениях.

По данным НБУ, доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 января 2024 года составила 37,4%, что на 0,8 процентных пункта ниже показателя на 1 января 2023 года. Объем таких кредитов за год сократился на 9,7 млрд грн – до 422,4 млрд грн.

Как указала специалистка, доля как неработающих (по определению НБУ), так и проблемных кредитов (с просрочкой платежей более чем на 90 дней) в банках зависит от ряда факторов. Среди них:

Динамика кредитования . Если банк заморозил собственные кредитные продукты, то действительный кредитный портфель хороших кредитов будет постепенно сокращаться и соответственно доля проблемного портфеля расти.

. Если банк заморозил собственные кредитные продукты, то действительный кредитный портфель хороших кредитов будет постепенно сокращаться и соответственно доля проблемного портфеля расти. Политика банка в работе с проблемными кредитами. А именно продажи портфеля проблемных кредитов, их списание с баланса банка.

"Если банк регулярно продает кредиты с определенными сроками просрочки или списывает их с баланса, процент проблемных кредитов будет уменьшаться. Но это не будет отражать действительное положение дел", – подчеркнула Ермолова.

По ее мнению, наиболее объективные показатели уровня и качества проблемных кредитов у тех банков, которые не продают кредитные портфели и не проводят их списание, при этом развивают весь спектр кредитования с приоритетом предоставления небольших по сумме кредитов (потребительские кредиты, автокредиты, ипотечные). кредиты; кредиты для малого и среднего бизнеса). Именно в таких финучреждениях доля проблемных ссуд составляет в среднем до 20% от общего кредитного портфеля, что в условиях войны вполне приемлемо, резюмировала банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, текущая ситуация с микрокредитами в Украине кардинально отличается от происходящего с банковскими займами. Так, украинцы за год оформили 8,2 млн микрокредитов на общую сумму 49,62 млрд грн. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Более того, растут и долги по займам "до зарплаты" – их сумма составляет уже 9,3 млрд грн.

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