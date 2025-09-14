УкраїнськаУКР
русскийРУС

У украинцев пропадают деньги после звонка от "мобильного оператора": какую мошенническую схему разоблачили

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
1 минута
381
Иллюстрация - мужчина держится за голову и смотрит в смартфон

В Украине все чаще встречаются случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят и представляются представителями службы поддержки мобильного оператора. Они просят назвать одноразовый пароль, который поступает в SMS – якобы нужен для исправления ошибки или оценки услуги, но потом воруют деньги с карточек.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины. В учреждении напомнили: номер телефона – это ключ ко многим личным данным.

Как действует схема

Получив код, злоумышленники могут войти в личный кабинет в приложении мобильного оператора жертвы и перевыпустить SIM-карту. Это позволит им украсть номер и получить доступ ко всем привязанным к нему сервисам, в частности:

  • банковским приложениям;
  • аккаунтам в мессенджерах или соцсетях.

Как защитить свои деньги

  • Никому не сообщать коды мобильных операторов.
  • Сразу завершать разговор, если оператор просит назвать пароль в SMS.
  • Обратиться к мобильному оператору с заявлением о том, что дубликат SIM-карты может быть выдан только при наличии паспорта.

Самые распространенные мошеннические схемы

С развитием интернета в глобальной сети появилось немало мошеннических схем, которые имеют одну цель – украсть деньги жертвы. Причем злоумышленники даже не всегда действуют из Украины, поэтому достать их правосудию бывает затруднительно.

Фишинг – одна из самых популярных схем обмана, она заключается в создании фальшивых копий популярных сайтов, где пользователи сами оставляют персональные банковские данные. Другими распространенными в Украине схемами являются:

  • "деньги за лайки";
  • почтовое и телефонное мошенничество;
  • "кража sim-карт";
  • взлом приложений (в частности Дии);
  • фейковые магазины в Instagram.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине разоблачили сеть мошеннических колл-центров, которая работала через звонки гражданам ЕС (Европейский Союз), выдавая себя за работников банков и заставляя переводить деньги или покупать криптовалюту. Их деятельность нанесла гражданам почти 12 миллионов гривен убытков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!