Тысячи украинских ФОПов до сих пор используют российскую электронную почту: опубликован рейтинг

В Украине в 2026 году 4 389 физических лица-предпринимателя(ФЛП), которые указали электронную почту при регистрации, до сих пор используют российские почтовые адреса. Самым популярным российским доменом является mail.ru, также в тройке лидеров rambler.ru и yandex.ru. Однако самыми популярными сервисами в целом являются gmail.com, ukr.net и icloud.com.

Доля предпринимателей, использующих российские домены, впрочем, составляет лишь 0,5%. Об этом сообщает Опендатабот.

Также некоторые предприниматели до сих пор используют электронную почту на доменах list.ru, bk.ru и inbox.ru. Самыми популярными российскими сервисами являются:

mail.ru – 2 628 предпринимателей;

rambler.ru – 472 ФЛП;

yandex.ru – 424.

Однако подавляющее большинство украинских предпринимателей используют популярные международные и украинские почтовые сервисы. Почти 73% указали при регистрации почтовый адрес с доменом gmail.com, а второе место занимает украинский ukr.net.

В целом рейтинг самых популярных почтовых сервисов среди украинских ФЛП выглядит так:

gmail.com – 626 338 (72.8% от общего количества);

ukr.net – 161 053 (18.7%);

icloud.com – 14 731 (1.7%);

i.ua – 11 769 (1.4%);

meta.ua – 5 985 (0,7%);

yahoo.com – 3 012 (0,4%);

mail.ru – 2 628 (0,3%);

bigmir.net – 1 916 (0,2%);

outlook.com – 1 659 (0.2%);

другие – 31 332 (3,6%).

Какие сферы выбирают новые украинские ФОПы

В Украине в 2026 году значительно выросло количество ФОПов, только за первый квартал открыли более чем на 11 тысяч больше бизнесов, чем закрыли. Больше всего новых предпринимателей появилось в онлайн-торговле, образовании и консалтинге, в то же время классическая розничная торговля на рынках и в магазинах резко сокращается.

Наибольший прирост предпринимателей зафиксирован в:

сфера розничной торговли вне магазинов – фактически это онлайн-продажи через соцсети, маркетплейсы и мессенджеры, плюс составил 2 527 новых ФЛП;

образовательная сфера – + 1 899 ФЛП, речь идет о курсах, репетиторстве, онлайн-обучении и тренингах;

консалтинг – + 1 230 – бизнесы ищут экспертов, которые помогут оптимизировать процессы, выйти на новые рынки или просто выжить в сложных условиях.

информационные услуги – + 1 033;

аренда недвижимости – + 862.

OBOZ.UA ранее сообщал, что введение НДС для ФОПов в Украине не отменили. Скорее всего внедрение этого налога отсрочат до 2027 года

