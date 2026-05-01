Тысячи украинских ФОПов до сих пор используют российскую электронную почту: опубликован рейтинг
В Украине в 2026 году 4 389 физических лица-предпринимателя(ФЛП), которые указали электронную почту при регистрации, до сих пор используют российские почтовые адреса. Самым популярным российским доменом является mail.ru, также в тройке лидеров rambler.ru и yandex.ru. Однако самыми популярными сервисами в целом являются gmail.com, ukr.net и icloud.com.
Доля предпринимателей, использующих российские домены, впрочем, составляет лишь 0,5%. Об этом сообщает Опендатабот.
Также некоторые предприниматели до сих пор используют электронную почту на доменах list.ru, bk.ru и inbox.ru. Самыми популярными российскими сервисами являются:
- mail.ru – 2 628 предпринимателей;
- rambler.ru – 472 ФЛП;
- yandex.ru – 424.
Однако подавляющее большинство украинских предпринимателей используют популярные международные и украинские почтовые сервисы. Почти 73% указали при регистрации почтовый адрес с доменом gmail.com, а второе место занимает украинский ukr.net.
В целом рейтинг самых популярных почтовых сервисов среди украинских ФЛП выглядит так:
- gmail.com – 626 338 (72.8% от общего количества);
- ukr.net – 161 053 (18.7%);
- icloud.com – 14 731 (1.7%);
- i.ua – 11 769 (1.4%);
- meta.ua – 5 985 (0,7%);
- yahoo.com – 3 012 (0,4%);
- mail.ru – 2 628 (0,3%);
- bigmir.net – 1 916 (0,2%);
- outlook.com – 1 659 (0.2%);
- другие – 31 332 (3,6%).
Какие сферы выбирают новые украинские ФОПы
В Украине в 2026 году значительно выросло количество ФОПов, только за первый квартал открыли более чем на 11 тысяч больше бизнесов, чем закрыли. Больше всего новых предпринимателей появилось в онлайн-торговле, образовании и консалтинге, в то же время классическая розничная торговля на рынках и в магазинах резко сокращается.
Наибольший прирост предпринимателей зафиксирован в:
- сфера розничной торговли вне магазинов – фактически это онлайн-продажи через соцсети, маркетплейсы и мессенджеры, плюс составил 2 527 новых ФЛП;
- образовательная сфера – + 1 899 ФЛП, речь идет о курсах, репетиторстве, онлайн-обучении и тренингах;
- консалтинг – + 1 230 – бизнесы ищут экспертов, которые помогут оптимизировать процессы, выйти на новые рынки или просто выжить в сложных условиях.
- информационные услуги – + 1 033;
- аренда недвижимости – + 862.
