Цены взлетели более чем на 70%: в какой стране иностранцам на два года запретили покупать жилье

В Австралии с 1 апреля 2025 года иностранцам временно запретят покупать жилье из-за рекордного роста цен на недвижимость (на 70% за 10 лет). Несмотря на это, аналитики прогнозируют, что этот запрет будет иметь лишь незначительное влияние на общую ситуацию с ценами.

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Об этом заявила министерша жилищного строительства Клер О'Нил, сообщает Bloomberg. В последнее десятилетие цены на австралийскую недвижимость выросли почти на 70%, особенно в крупных городах, таких как Сидней и Мельбурн.

В столице средняя стоимость дома сейчас достигает 1,2 миллиона австралийских долларов, что эквивалентно примерно 762 тысячам долларов США. Кроме того, значительно подорожала аренда, что еще больше усложняет жизнь местных жителей.

Фактор стоимости жилья стал одной из ключевых проблем в преддверии выборов, поскольку значительная часть молодого населения переживает, что никогда не сможет позволить себе собственное жилье. На этом фоне правительство решило временно ограничить доступ к рынку для иностранных покупателей, что, по их прогнозам, может помочь сдержать цены.

Что предполагает запрет

Согласно решению правительства, в течение следующих двух летиностранцы не смогут покупать жилую недвижимость в Австралии В то же время, австралийская налоговая служба получит дополнительное финансирование для контроля за соблюдением этого ограничения. Это решение должно снизить конкуренцию на рынке жилья, чтобы дать возможность местным жителям легче приобрести собственное жилье.

Поможет ли это снизить цены

Аналитики Bloomberg утверждают, что хотя запрет может повлиять на рынок, его эффект будет не столь значительным, как ожидает правительство. По данным Налогового управления Австралии, за последние 12 месяцев иностранные инвесторы вложили в жилую недвижимость 4,9 миллиарда австралийских долларов. Из этой суммы около трети ушло на покупку уже построенного жилья, а остальное – на новые стройки.

Хотя иностранные инвестиции являются важным фактором в росте цен, эксперты отмечают, что основными причинами являются высокая инфляция, низкая доступность кредитов и нехватка жилья, что невозможно решить только запретом на покупку недвижимости для иностранцев. После двух лет правительство пересмотрит это решение и определит, следует ли продолжать ограничения. В то же время, остается открытым вопрос, сможет ли этот запрет реально повлиять на доступность жилья для австралийцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на недвижимость в Украине будут оставаться высокими из-за инфляции, роста себестоимости строительства и отложенного спроса, а значительного удешевления ждать не стоит. Единственный возможный период незначительного снижения цен – краткосрочные коррекции рынка после окончания войны и стабилизации экономики.

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