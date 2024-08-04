Цены на продукты в Украине могут значительно вырасти: какие причины и чего ждать

В 2024 году в Украине ожидается рост цен на пищевые продукты на 5-10% из-за дефицита электроэнергии в зависимости от продолжительности использования генераторов. Оптимистический сценарий предполагает рост цен на 3-5%, тогда как пессимистический – на 10%.

Видео дня

Такие прогнозы высказал и. министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, обозначив два возможных сценария развития ситуации. Основной причиной повышения цен есть дефицит электроэнергии, влияющий на стоимость производства широкой группы товаров.

Предприятия перерабатывающей индустрии могут столкнуться с необходимостью неизменного использования генераторов, что приведет к росту себестоимости продукции. Сценарии развития ситуации:

Пессимистический сценарий :

: рост цен на 10%;

предприятия вынуждены будут работать преимущественно на генераторах из-за постоянных ограничений в электроснабжении.

Оптимистический сценарий :

: рост цен на 3–5%;

предприятия будут преимущественно подключены к обычному сетевому питанию до октября включительно, что позволит снизить затраты на генерацию электроэнергии.

"Пессимистический сценарий базируется на расчетах, когда практически все время предприятия будут вынуждены вследствие ограничений работать на генераторах, то есть себестоимость продукции будет соответственно расти. Оптимистический сценарий - 3-5% удорожания основывается на том, что к октябрю включительно большинство времени предприятия будут работать посредством подключения к обычному сетевому питанию ", – отмечает Тарас Высоцкий.

Предыдущие изменения цен

В марте-апреле 2024 года в Украине уже произошло значительное удорожание пищевых продуктов. Средние цены выросли на 60%, что серьезно отразилось на карманах граждан. Академик НАН Украины, экспредседатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин сообщал о существенном росте цен на такие товары:

говядина;

свинина;

птица;

сметана;

масло;

подсолнечное масло;

хлеб;

овощи "борщового набора" (за исключением капусты и моркови).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на лук в Украине выросли на 15% из-за сезонного сокращения предложения, но все еще остаются на 26% ниже, чем в прошлом году. Также дефицит огурцов в Украине в конце июля привел к росту цен на 25% и тепличные комбинаты продают продукцию втрое дороже, чем в 2023 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!