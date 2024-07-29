В Украине начали дорожать популярные овощи: сколько стоят в супермаркетах и какие причины

Цены на лук в Украине выросли на 15% из-за сезонного сокращения предложения, но все еще остаются на 26% ниже, чем в прошлом году. Также дефицит огурцов в Украине в конце июля привел к росту цен на 25%, и тепличные комбинаты продают продукцию в три раза дороже, чем в 2023 году.

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О стремительном росте цен на лук сообщают аналитики EastFruit. Основным фактором удорожания стало сокращение предложения лука на рынке из-за сезонного фактора.

Производители сейчас отгружают лук по 10-16 грн/кг, что в среднем на 15% дороже, чем в начале недели. Причиной роста цен является межсезонье, многие фермеры уже завершили реализацию имеющихся объемов, в то время как к уборке более поздних сортов приступили лишь единичные хозяйства.

Несмотря на рост цен, лук в Украине стоит на 26% дешевле, чем в конце июля 2023 года. Фермеры не питают особых иллюзий относительно продолжительности подорожания и считают это явление временным. Они ожидают, что понижательный ценовой тренд возобновится, когда предложение лука из местных хозяйств увеличится.

Цены на лук в супермаркетах

В супермаркетах же, по мониторингу OBOZ.UA, лук 29 июля продают в среднем по 13,9 грн/кг. В отдельных сетях овощ стоит:

АТБ – 13,95 грн/кг;

Сельпо – 13 грн/кг;

Varus – 13,90 грн/кг.

Рынок огурцов в Украине: дефицит и скачок цен

В конце июля 2024 дефицит на украинском рынке огурцов привел к значительному росту цен. Представители многих тепличных комбинатов заявили о распродаже остатков популярного салатного овоща, что еще больше усугубило ситуацию.

В последнее время цены на тепличные огурцы повысились в среднем на 25%. Продукция поступает в оптовую продажу по стоимости 35-55 грн/кг. Рост цен связан с межсезонным сокращением предложения тепличного огурца, многие комбинаты завершили сбор урожая первого оборота, а новый планируют начать в конце лета.

Те предприятия, которые продолжают реализовывать продукцию, фактически ежедневно повышают цены из-за активного спроса. Ограниченное предложение овоща из открытого грунта также поддерживает высокие цены. Сейчас тепличные комбинаты страны предлагают огурцы в среднем в три раза дороже, чем за аналогичный период 2023 года.

Цены на огурцы в супермаркетах

В супермаркетах же, по мониторингу OBOZ.UA, украинские огурцы 29 июля продают в среднем по 48-74 грн/кг. В отдельных сетях овощ стоит:

АТБ – 74,89 грн/кг;

Varus – 74,90 грн/кг;

Сельпо – 48 грн/кг;

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на арбузы в Украине выросли на 23% из-за сокращения предложения, вызванного засухой и высокой температурой, и в настоящее время оптовая стоимость составляет 7-15 грн/кг. В то время как в магазинах цена на арбузы составляет 15-20 грн/кг. Аналитики прогнозируют, что это повышение временное, и цены снизятся после возобновления уборочных работ и увеличения предложения на рынке.

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