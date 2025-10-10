Цены на популярный овощ в Украине резко изменились: сколько теперь стоит

В Украине начали стремительно расти цены на огурцы – сегодня килограмм продают в среднем по 65-80 грн из-за сокращения объемов производства, прохладной погоды и высокого спроса. Аналитики прогнозируют, что импорт овоща из других стран уже на следующей неделе может стабилизировать цены и приостановить их дальнейший рост.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Эксперты отмечают, что только за последнюю неделю цены на этот популярный овощ выросли на 66%.

Одной из ключевых причин роста стоимости огурцов стала прохладная погода, установившаяся на большей части территории Украины. Температурные колебания негативно повлияли на производство и вызвали существенное сокращение объёмов предложения в тепличных хозяйствах. По данным аналитиков, выборки огурцов в местных теплицах на этой неделе снизились примерно в пять раз по сравнению с предыдущей неделей.

Кроме погодных факторов, на повышение цен повлияло отсутствие конкуренции со стороны импорта и высокий спрос со стороны оптовых компаний и розничных сетей. Производители, столкнувшись с дефицитом овощей, вынуждены продавать продукцию мелким оптом, что также поддерживает высокий уровень цен.

Цены на огурцы в супермаркетах

Подорожали огурцы и в супермаркетах. В целом крупные сети выставили стоимость овоща на уровне 84,9-99,9 грн/кг. В частности:

АТБ – 89,89 грн/кг;

Varus – 99,90 грн/кг;

Сильпо – 82,5 грн/кг.

В среднем сегодня цены на огурцы уже на 27% выше, чем в этот же период прошлого года. Аналитики прогнозируют, что если ситуация на рынке будет оставаться напряженной, импортеры начнут поставки огурцов с внешних рынков уже на следующей неделе.

Отмечается, что это может приостановить дальнейший рост цен, поскольку на рынок поступит более дешевая продукция из-за рубежа. Таким образом, украинские потребители будут иметь больше возможностей выбирать, а производители тепличных комбинатов получат дополнительную конкуренцию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине прогнозируется подорожание овощей из борщового набора – моркови, свеклы, лука, капусты и чеснока, примерно на 5-6 гривен за килограмм. Эксперты объясняют это сухой погодой, нехваткой овощехранилищ и сезонным уменьшением предложения на рынке.

