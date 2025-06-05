Цены на подержанные авто в Украине резко выросли: какие модели все еще можно купить недорого

В мае 2025 года на украинском рынке подержанных авто значительно подорожали дизельные машины - в среднем до $7400, и электрокары – до $16 000. Хотя дешевые авто еще пользуются спросом, все больше продают дорогие модели, и цены постепенно растут.

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Об этом сообщает Институт исследования авторынка. В мае пользователи разместили 218,3 тыс. новых объявлений о продаже авто с пробегом – это на 2,1% больше, чем в апреле (213,8 тыс.).

Такая статистика свидетельствует о постепенном оживлении торговли после зимнего затишья. В то же время по сравнению с маем 2024 года активность все еще ниже на 12,1%, когда было зафиксировано 248,3 тыс. новых предложений.

По словам экспертов, финансовый объем предложений в мае составил $2,1 млрд, что соответствует среднему ежемесячному уровню рынка. Таким образом, рынок б/у авто сохраняет стабильный объем, что позволяет ориентироваться на прогнозируемые показатели. Больше всего объявлений было размещено в бюджетном сегменте:

$1 000 – $2 000 составляли 10,4% от всех объявлений;

$2 000 – $3 000 около 9%,

$3 000 – $6 000 было более 25%.

Цены на авто с пробегом в среднеценовых диапазонах ($7 000 - $15 000) демонстрируют постепенное снижение доли. В то же время сегмент премиум-авто ($20 000+) наоборот вырос до 9,4% от общего объема – это может свидетельствовать о растущем количестве импортируемых машин из США и ЕС.

Цены по типам топлива

газобаллонное оборудование (ГБО): самые дешевые авто в среднем $2550 (снижение на $150);

самые дешевые авто в среднем $2550 (снижение на $150); бензиновые авто: самый массовый сегмент – $5950 в среднем (-$50);

самый массовый сегмент – $5950 в среднем (-$50); дизель: средняя цена $7400 (рост на $200);

средняя цена $7400 (рост на $200); гибриды (HEV/MHEV/PHEV): средняя стоимость – $13 000 (снижение на $900 из-за малого количества предложений);

средняя стоимость – $13 000 (снижение на $900 из-за малого количества предложений); электромобили: $16 000 (+$100), с тенденцией к дальнейшему росту перед ожидаемым возвратом НДС.

По словам аналитиков, рост цен в премиальном сегменте и повышенный спрос на электрокары может свидетельствовать об изменениях в потребительских приоритетах. В то же время стабильность в массовом сегменте б/у авто свидетельствует о сохранении широкого спроса на доступный транспорт. Дальнейшие цены будут зависеть от валютного курса, таможенной политики и спроса на импортные машины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы начали значительно активнее покупать новые автомобили на аккумуляторных источниках питания (BEV). За год количество проданных в стране электромобилей выросло практически вдвое.

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