Цены на новые квартиры стремительно летят вверх: к чему готовится рынок недвижимости Украины

К концу 2024 г. стоимость новых квартир в Украине вырастет на 15%. В целом ежегодно стоимость жилья на "первичке" в гривне взлетит на 25-30%.

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Об этом OBOZ.UA рассказала директор по продажам Строительной компании GAZDA Марианна Бигунец. Она объяснила, какие факторы влияют на удорожание недвижимости.

Из-за увеличения тарифов на электроэнергию и роста акцизов на топливо в Украине могут существенно подняться цены на широкий перечень потребительских товаров и услуг. Кроме того, правительство прогнозирует, что во втором полугодии инфляция ускорится до 5-6%, а по итогам года составит 8,2%.

"Повышение цен – это реалии, в то же время производители, поставщики строительной продукции обычно пересматривают цены с небольшим запасом, который составляет в среднем 5%", – подчеркнула Марианна Бигунец.

По ее словам, стоимость жилья также зависит от города, где будет построена новостройка, качества строительных материалов и строительно-монтажных работ (иногда себестоимость строительства достигает 70-80% от стоимости квадратных метров), а также соблюдение заявленных сроков строительства. Кроме того, на это влияет этажность, наличие инфраструктуры, удобного транспортного сообщения, удаленность от центральной части города и т.п.

Также застройщики учитывают и другие факторы, в том числе курс валют. Если стоимость объектов, строительство которых началось в 2022-2023 годах, до конца года рассчитывалось с курса 42-43 грн/$, в стоимость жилых объектов, старт строительства которых начнется во втором квартале 2024 года, заложен курс 45-47 грн/$.

Учитывая все эти факторы, до конца года стоимость домов в новостройках может вырасти в среднем еще на 10-15%, в зависимости от качества и класса жилья. Таким образом, суммарно за 2024 год новостройки могут подорожать на 25–30% в гривневом эквиваленте.

Чтобы удержать спрос на высоком уровне по меньшей мере в перспективе в ближайшем году, необходимы более лояльные для покупателей программы по рассрочке. "Чтобы не только "выжить", мало просто "задрать" цены, даже если для этого достаточно объективных оснований. По моему убеждению, девелоперы также должны меняться, повышая качество жилья, развивая разные форматы, проделывая оптимальные для покупателей механизмы приобретения", - подчеркнула она.

Но ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинцы стали меньше инвестировать в квартиры в новостройках. Спрос перетекает на вторичный рынок, где покупатели чаще всего выбирают для покупки "однушки" стоимостью около 60 тыс. дол.

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