Цены на мясо в Украине резко изменились: сколько теперь стоит кг

В Украине стремительно дорожает мясо. Наиболее заметное подорожание зафиксировано на свинину - в частности, стоимость ошейка выросла на 20% за месяц и сейчас составляет 330 грн/кг. Однако также, если отслеживать на стоимость с начала года, также выросли цены и на курятину.

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Об этом говорится в данных аналитики УКАБ. Курятина (бедро) подешевело по сравнению с мартом 2025-го. Однако при том, если сравнивать цены с январем, стоимость все еще значительно выше. Согласно мониторингу УКАБ, в мае 2023-го кг бедра стоил 107 грн, в мае 2024-го - 111 грн. В мае согласно мониторингу УАБ, стоимость составляет около 120 грн за кг.

При этом в некоторых супермаркетах цена может быть выше. Например, в "Варусе" бедро продают за 159,9 грн за кг, а в "Сильпо" - 184 грн.

Значительно подорожало куриное филе. За год цена выросла уже на 29%, а за месяц - 5%. Если в мае 2024-го куриное филе стоило 155 грн, то сейчас - уже 200 грн. В январе 2025-го украинцы в среднем платили за филе 176 грн за кг.

Как объясняют в УКАБ, цены на мясную продукцию демонстрируют рост в течение последнего месяца. В ближайшее время существенного снижения цен на свинину не ожидается. По состоянию на 1 апреля поголовье свиней составило 4,6 млн, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение свиней для реализации на внутреннем рынке существенно сократилось, что подтверждается и уменьшением объемов производства мяса.

За первые три месяца 2025 года убойная масса сельскохозяйственных животных, реализованных на убой, уменьшилась на -9% до 162,9 тыс. т. Стоит отметить, что увеличились объемы импорта свинины впервые с октября 2023 года, - в марте импортировано 1 264 т свинины, в апреле - 1 081 т. Стоимость говядины также выросла на +6% до 317 грн/кг. Цена изменилась под давлением увеличения стоимости свинины, а также уменьшения поголовья животных.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на украинский рынок начал попадать один из самых желанных весенних продуктов - молодой картофель. Но цены на отечественный овощ в 2-3,8 раза выше, чем на импортный, но к середине месяца он может подешеветь как минимум вдвое.

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