Цены на iPhone последних моделей снизили на $350: в какой стране устроили "аукцион неслыханной щедрости"

Смартфоны iPhone последних моделей продают в Китае со значительными скидками, которые могут доходить до 350 долларов. Таким образом, крупнейшие торговые онлайн-платформы стремятся стимулировать спрос на фоне продолжающегося снижения продаж Apple на втором по важности рынке для этой компании.

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Как сообщает Reuters, смартфоны можно купить дешевле вплоть до 2530 юаней – это одно из крупнейших ценовых снижений для устройств Apple накануне ежегодного торгового фестиваля "618". Мероприятие считается одним из важнейших событий для китайского ритейла, особенно в условиях замедляющейся экономики и усиливающейся ценовой конкуренции среди продавцов. Оно пройдет 18 июня.

Так, на торговой площадке JD.com iPhone 16 Pro с объемом памяти 128 ГБ можно купить за 5469 юаней (на 2530 юаней ниже официальной цены Apple), то есть около $750. Модель с объемом памяти 256 ГБ реализуется за ту же сумму, но при этом скидка составляет 1530 юаней.

Аналогичные предложения зафиксированы на платформе Tmall. Здесь iPhone 16 Pro с 128 ГБ памяти предлагают за 5499 юаней – это на 2500 юаней дешевле розничной цены Apple после применения купонов и субсидий.

При этом установить, инициированы ли скидки самими онлайн-платформами или при участии Apple, не удалось. Впрочем, старший аналитик IDC Уилл Вонг не считает снижение цен со стороны Apple в преддверии "618" неожиданностью, так как в прошлом году компания использовала такую же стратегию, чтобы воспользоваться субсидиями от китайских властей на цифровую продукцию.

"Apple повторяет проверенную стратегию стимулирования спроса. Снижение цен на iPhone 16 Pro помогает бренду адаптироваться к текущей рыночной конъюнктуре", – отметил Вонг.

В Китае действует политика адресного субсидирования цифровых товаров, включая смартфоны: власти ряда городов, таких как Пекин, компенсируют покупателям до 500 юаней при приобретении телефонов стоимостью менее 6000 юаней. На фоне этих инициатив поставки iPhone в Китай в первом квартале сократились на 9%, тогда как местные производители, такие как Xiaomi и Huawei, показали рост продаж на 40% и 10% соответственно, свидетельствуют данные IDC.

Как уже сообщал OBOZ.UA, тем временем Apple рассматривает возможность повышения цен на свою осеннюю линейку смартфонов iPhone. В то же время компания стремится обосновать пересмотр цен добавлением новых функций и изменением дизайна гаджетов, избегая упоминаний о повышении американских пошлин на китайские товары.

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