Цены на хлеб в Украине выросли на 40% за два года: снизится ли стоимость в 2026 году

За 2024-2025 годы хлеб и мука в Украине подорожали примерно на 40%, а отрасль работает на грани рентабельности. Отмечается, что в 2026 году рост цен может замедлиться благодаря избытку зерна и высокому качеству украинской пшеницы. Однако цены останутся на нынешнем уровне.

Об этом свидетельствуют данные отраслевого анализа и мониторинг союза "Мукомолы Украины", пишет АПК-Информ. Последние два года стали настоящим испытанием для кошельков украинцев. Стагнация производства, рост стоимости энергоносителей, логистики и сырья привели к синхронному подорожанию ключевых продуктов ежедневного потребления.

В 2024 году цены на хлеб выросли на 20-22%, а в 2025-м еще на 19-23%. В итоге за два года хлеб подорожал в среднем на 40%. В то же время декларируемая цена пшеничной муки от производителей также выросла примерно на 40%.

Наибольшее подорожание зафиксировано на пшеничный хлеб высшего сорта – на 44% (до 63,5 грн/кг) и ржаной хлеб на 45% (до 50,6 грн/кг). Батон за этот период прибавил в цене 34% и стоит около 30,9 грн/кг.

На полках супермаркетов премиальные сорта хлеба уже пересекли психологическую черту в 100 грн за килограмм. Для многих семей такой продукт становится недоступным, что меняет потребительские привычки. Все больше украинцев возвращаются к домашнему хлебопечению, ведь, по подсчетам экспертов, выпечка хлеба дома не только выгоднее, но и позволяет контролировать качество ингредиентов.

Несмотря на высокие цены в рознице, производители муки работают почти без прибыли. Реальная цена продажи часто на 10-15% ниже декларируемой и составляет в среднем 13 700-13 900 грн за тонну.

В условиях, когда пшеница 2 класса стоит около 10 300 грн/т, а затраты на переработку достигают 2 500 грн/т, чистая рентабельность мельниц не превышает 3%. Отмечается, что это критически низкий показатель, который не позволяет отрасли инвестировать в развитие или модернизацию.

Производство муки в Украине продолжает снижаться. В 2025 году 14 крупнейших предприятий страны изготовили 527,2 тыс. тонн продукции – на 4% меньше, чем годом ранее. Еще драматичнее ситуация с экспортом, ведь он сократился до 66,8 тыс. тонн, что стало минимумом с 2006 года.

Основные причины – логистические ограничения и потеря полноценного доступа к морским портам. В результате украинская мука поставляется преимущественно на рынки Молдовы и стран ЕС, что значительно ограничивает валютные поступления и объемы сбыта.

Несмотря на сложную картину, аналитики считают, что в 2026 году ситуация может измениться, а темпы роста цен замедлиться или даже стабилизироваться. Существует несколько ключевых факторов, которые работают в пользу потребителей:

избыток зерна внутри страны: из-за проблем с экспортом в Украине могут накопиться переходящие остатки пшеницы на уровне 8-10 млн тонн, это будет создавать давление на внутренние цены и сдерживать их рост;

мировые тенденции: ожидается рекордный урожай пшеницы около 819 млн тонн, уже сейчас мировые цены снижаются третий месяц подряд;

высокое качество урожая: пшеница урожая 2025 года имеет высокие качественные показатели, что позволяет производить качественную муку без дополнительных затрат на улучшители, снижая себестоимость продукции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине цены на подсолнечное масло в ближайшее время снижаться не будут из-за меньшего урожая подсолнечника и сокращения производства. Стабилизации стоит ожидать не раньше следующего года, при условии восстановления инфраструктуры и лучшего урожая.

