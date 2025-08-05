Цены на ферме – вниз, в магазине – вверх: почему стоимость молочки бьет по кошельку несмотря на удешевление сырья

В Украине молочное сырье с начала года подешевело на 18%, однако цены на молочную продукцию в супермаркетах остаются высокими из-за логистических затрат, сетевых наценок и осторожности переработчиков. Эксперты отмечают, что в ближайшее время стоимость готовой продукции существенно не снизится.

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Об этом рассказала заместитель генерального директора, руководитель проектов сотрудничества с переработкой в Ассоциации производителей молока Елена Жупинас в комментарии СМИ. На прилавках супермаркетов молочная продукция остается одной из самых востребованных, но одновременно одной из тех, что вызывает больше всего вопросов у потребителей.

Ведь цены на молоко-сырье в Украине снижаются уже с января, а вот готовая продукция в магазинах практически не дешевеет. По словам Жупинас, стоимость сырого молока в Украине с января по март 2025 года упала на 18%. В июне цена еще немного снизилась – примерно на пол процента. Причина – неопределенность с экспортными квотами в рамках сотрудничества с ЕС, что заставило переработчиков осторожно реагировать на рынок.

Несмотря на удешевление сырья, потребитель не видит этого на полках. Так, молоко 2,6% в пакете 900 мл стоит:

в "Новусе" – 47,99 грн;

в "Форе" – 57,60 грн;

в бутылках – от 52,50 до 60,49 грн.

Кефир 2,5% в бутылке от 58,30 грн до 72,99 грн. Сметана от 53 до 59 грн. Творог кисломолочный (350 г) от 89,99 до 99,99 грн. Масло 82,5% (180 г) от 107 до 128 грн, а твердый сыр иногда превышает 90 грн за 100 г. На рынках – все иначе:

молоко 2,6% – около 40 грн;

сметана – 39-40 грн;

творог – от 60 грн;

масло – от 70 грн;

твердый сыр – от 400 грн/кг (то есть 40 грн за 100 г).

Жупинас также рассказала об основных причинах такой ценовой политики. Среди них:

маркетинг и упаковка в супермаркетах формируют до 20-30% конечной цены;

логистика, оплата труда, аренда помещений – все это включено в стоимость;

сетевые надбавки: супермаркеты удерживают высокие наценки даже в периоды снижения закупочных цен;

страх переработчиков перед возможными изменениями экспортной политики сдерживает снижение оптовых цен.

За первое полугодие 2025 года импорт сыров в Украину вырос на 47% по сравнению с довоенным периодом. По словам эксперта, это создает серьезное давление на отечественных производителей, которые оказываются в условиях жесткой конкуренции. Если же отечественная переработка остановится, фермерам просто некуда будет сдавать молоко, что может вызвать кризис в отрасли.

Специалисты прогнозируют небольшой рост закупочных цен на сырье в августе, однако они будут оставаться ниже, чем в конце 2024 года. Переговоры с Еврокомиссией могут улучшить ситуацию, но пока цены в магазинах остаются стабильными не из-за нехватки сырья, а из-за ритейл-логики формирования цены.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине существенно выросли цены на огурцы. Сейчас производители продают их в среднем по 30-50 грн/кг, что на 16% выше, чем неделей ранее. При этом спрос на этот овощ остается стабильным.

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