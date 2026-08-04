Цены на аренду этого жилья взлетели почти в 4 раза: за это придется заплатить более 100 тыс. грн

Аренда частных домов в Украине после начала полномасштабной войны подорожала неравномерно, а рекорд установила Киевская область с медианной ценой 111 тыс. грн в месяц. Несмотря на это, далеко не везде более дорогое жилье стало более популярным – во многих областях количество желающих арендовать дома сократилось.

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Такие выводы содержатся в исследовании профильного портала, в котором были сравнены медианные цены на аренду частных домов в июне 2022 и июне 2026 года. По словам специалистов, подорожание далеко не всегда означало рост спроса, ведь во многих областях желающих арендовать жилье стало меньше.

Киевская область стала абсолютным рекордсменом

Больше всего за исследуемый период подорожала аренда частных домов в Киевской области. Если в июне 2022 года медианная стоимость аренды составляла 30 тыс. грн, то уже через четыре года она достигла 111 тыс. грн в месяц. Таким образом, цены выросли почти в 3,7 раза.

Впрочем, несмотря на такое резкое подорожание, интерес арендаторов не вырос. Наоборот, количество откликов на объявления сократилось на 31%. После Киевской области наибольший рост стоимости аренды зафиксировали в Харьковской области. Там медианная цена увеличилась в 3,4 раза – с 5,8 тыс. до 20 тыс. грн.

В Запорожской области аренда подорожала втрое – с 5 тыс. до 15 тыс. грн. В число регионов, где цены выросли более чем вдвое, также вошли:

Днепропетровская область с 12 тыс. до 30 тыс. грн (+150%);

Сумская область с 4 тыс. до 10 тыс. грн (+150%);

Николаевская область с 4 тыс. до 9,5 тыс. грн (+140%);

Житомирская область с 5,2 тыс. до 11 тыс. грн (более +100%).

Интересно, что именно в Сумской, Николаевской и Харьковской областях спрос рос вместе с ценами. Количество откликов на объявления там увеличилось на 89%, 71% и 22% соответственно.

Где аренда подорожала менее заметно

В ряде регионов цены также выросли, но уже не столь стремительно. В Одесской области медианная стоимость аренды домов поднялась почти на 89% — до 44,2 тыс. грн. Также значительное подорожание зафиксировали:

Херсонская область – +83%;

Закарпатская – +78%;

Тернопольская – +74%;

Волынская – +63%;

Львовская – +53%;

Черкасская – +43%;

Черниговская – +38%;

Винницкая и Полтавская – по +33%;

Хмельницкая – +23%.

Несмотря на рост цен, в большинстве этих областей количество желающих арендовать жилье сократилось.

Где цены почти не изменились

Не все регионы пережили одинаковые изменения. В Черновицкой и Ровенской областях аренда домов за четыре года подорожала лишь примерно на 8%. В Ивано-Франковской области цены практически остались на уровне лета 2022 года – медианная стоимость увеличилась лишь с 17 тыс. до 17,3 тыс. грн.

Кировоградская область стала единственным регионом Украины, где медианная стоимость аренды частных домов не выросла, а наоборот снизилась. За четыре года она сократилась с 8,8 тыс. грн до 8 тыс. грн, или примерно на 9%.

Предложение домов также сократилось

Аналитики обращают внимание ещё на одну важную тенденцию. Количество активных объявлений об аренде частных домов уменьшилось практически во всех областях Украины. В зависимости от региона падение составило от 15% до 82%.

Единственным исключением стала Николаевская область, где количество предложений, напротив, увеличилось на 28%. Эксперты отмечают, что рынок аренды частных домов после 2022 года стал значительно менее равномерным. В одних областях цены стремительно выросли из-за изменения спроса и ситуации с безопасностью, тогда как в других регионах стоимость осталась почти неизменной или даже снизилась.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Ужгород остается самым дорогим городом для студенческой аренды: за однокомнатную квартиру здесь в среднем просят более 22 тыс. грн в месяц, тогда как в Сумах и Харькове аналогичное жилье можно снять всего за 7 тыс. грн. Самые дешевые комнаты также сдают в Сумах — в среднем за 2,5 тыс. грн, что делает город самым доступным вариантом.

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