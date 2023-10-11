Дефицита не произошло: в Украине значительно подешевел важный овощ

Украинским производителям капусты удалось компенсировать отсутствие продукции из Херсона за счет увеличения объемов производства в других областях. Так, средняя цена на рынке "Шувар" во Львове на 15% ниже прошлогодних отпускных цен этого же периода.

При этом учитывая рост цен на энергоносители и текущую ситуацию в стране, расходы на хранение продукции в хранилищах могут также стать дополнительным фактором роста цены, однако предпосылок для дефицита или существенного подорожания фермеры пока не видят. Об этом OBOZREVATEL рассказала Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львов.

Учитывая тот факт, что уже 2-й год на рынке отсутствует поставка продукции из Херсонской области, фермеры Западной Украины массово увеличили площади под насаждениями белокочанной капусты. В результате именно за счет отечественного производства удалось стабилизировать рынок капусты и вывести объемы почти на довоенный уровень, компенсировав отсутствие херсонской продукции.

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Эта ситуация находит подтверждение и в ценах на капусту. По состоянию на начало октября 2023 года, средняя стоимость белокочанной капусты на крупнейшем оптовом рынке Западной Украины ОРСП "Шувар" в городе Львов является на 15% ниже прошлогодних отпускных цен на капусту в аналогичный период.

"По свидетельству фермеров-производителей, с начала октября спрос на капусту несколько активизировался, объясняется это, прежде всего, сезонными факторами - началом сезона шинкованной капусты и ростом спроса на сырье. Следует отметить, что за последнюю неделю стоимость белокочанной капусты выросла, в среднем , на 1-1,5 грн до уровня 6-8 грн/кг, но все еще остается ниже, чем было зафиксировано в аналогичный период прошлого года. На данный момент цена остается рыночной", – сказала Попович.

Фермеры допускают, что в течение октября-ноября возможен дальнейший ценовой рост, который будет также обусловлен тем, что основные объемы продукции уже почти распроданы, соответственно, предложение на рынке будет постепенно уменьшаться. Уже ориентировочно с января-начала февраля, в зависимости от погодных условий фермеры начнут открывать хранилища и распродавать капусту, заложенную на хранение.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам в магазинах и на рынках очень часто подсовывают некачественные колбасы, а также колбасные и мясные продукты. Однако легко можно самостоятельно проверить качество продукции.

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