Цена на популярную летнюю ягоду значительно выросла: какая причина и сколько стоит

В Украине за неделю дыни подорожали в среднем на 40% из-за сезонного сокращения предложения и неблагоприятных погодных условий. Сейчас фермеры отгружают их оптовыми партиями по 26-40 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Такая тенденция вызвана сразу несколькими факторами – от сокращения предложения на рынке до повышенного спроса со стороны населения.

Основные причины роста цен

сезонное сокращение предложения;

В большинстве хозяйств южных регионов страны уже завершена уборка ранних сортов дыни. Следующая волна урожая – поздние сорта – ожидается лишь в конце августа. Это создало временный дефицит продукции, что автоматически привело к росту цен.

проблемы с качеством урожая;

Из-за неблагоприятных погодных условий в этом году многие фермеры столкнулись с трудностями в выращивании бахчевых. Обильные дожди, резкие перепады температуры и жара негативно повлияли на качество дынь, сократив количество товарных партий.

активный спрос потребителей.

Летний сезон традиционно сопровождается высоким спросом на бахчевые культуры. Украинцы массово покупают дыни для свежего потребления и домашних заготовок, что еще больше стимулирует рост цен.

По состоянию на середину августа фермеры отгружают дыню оптовыми партиями непосредственно с поля по 26-40 грн/кг. Для сравнения, в августе 2022 года цена была почти втрое ниже. По словам отраслевых экспертов, нынешняя ситуация является уникальной для украинского рынка и напрямую связана с сокращением производства.

Специалисты прогнозируют, что ситуация может частично стабилизироваться после выхода на рынок поздних сортов дынь, однако значительного удешевления ожидать не стоит. Условия выращивания остаются сложными, а затраты фермеров – высокими.

Цены на дыню в супермаркетах

В украинских магазинах цены на дыни варьируются в пределах 39-43 грн за килограмм. Это уже учитывает подорожание, которое произошло из-за снижения урожая и общую ситуацию на рынке. В крупнейших сетях супермаркетов цены на дыни такие:

Varus – 54,90 грн/кг;

Сильпо – 50 грн/кг;

Фора – 59,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине цены на арбузы значительно снизились. Оптовые цены уже опустились до 5-15 грн/кг, что в среднем на 31% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом в супермаркетах украинцы могут купить арбузы по цене от 17,49 грн за кг.

