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Цена на газ для населения должна остаться неизменной, однако регулируемые цены для других потребителей следует пересмотреть, – Бойко

Глеб Иванов
Рынки и компании
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Сколько будет стоить газ

Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка на февраль 2025 года составляет 18,4 млрд грн, из которых 6,8 млрд грн приходится на Укргидроэнерго.

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Об этом в ходе заседания Комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг заявил Юрий Шейко.

"Ресурса 'Нафтогазу' наверняка хватит для того, чтобы поддержать неизменную цену для населения и для производящих тепло предприятий", — отметил Бойко.

Он также подчеркнул, что цена для населения не должна пересматриваться, поскольку есть понимание, что "Нафтогазу" хватит для этой задачи.

В то же время Бойко отметил необходимость детального анализа ресурсов для других категорий потребителей.

"А вот все, что остальное, это собственно нужно считать", – добавил он.

По его словам, следует распределить этот ресурс по структуре потребления и выйти на оптимальное решение по поводу возможности государства и "Нефтегаза" по поддержке регулируемых цен для тех или иных категорий потребителей.

Ранее эксчельник "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что из-за чрезмерного государственного регулирования и механизма ПСО "Нафтогаз" импортирует газ по чрезвычайно высоким ценам, что создает значительные финансовые риски для компании и страны.