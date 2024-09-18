Три сестры получили в наследство редчайшую монету, которая принесет им богатство: как она выглядит

Три американки унаследовали редкую монету, которая десятилетиями хранилась в банковском сейфе. Оказалась, что она может принести им более 500 тыс. долларов.

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Как сообщает Associated Press, владелицы монеты пожелали сохранить анонимность. Известно, что они живут в штате Огайо, а монету унаследовали от своего покойного брата.

Речь идет о 10-центовой монете с изображением президента Франклина Д. Рузвельта на аверсе. Она была отчеканена Монетным двором США в Сан-Франциско в 1975 году, но на ней отсутствует знак монетного двора Сан-Франциско в виде буквы "S".

Известно о существовании лишь двух таких монет, впрочем прежде их местонахождение оставалось загадкой с конца 1970-х годов. Вторая была продана на аукционе у 2019 году за 456 тыс. долларов.

"Они были скрыты в течение десятилетий. Большинство крупных коллекционеров и дилеров никогда их не видели", – сказал президент аукционной компании GreatCollections Ян Рассел.

Владелицы монеты поделились с ним, что их брат и мать купили ее еще в 1978 году за $18 200. На тот момент их родители управляли молочной фермой, но уже понимали, что монета может стать частью их финансовой подушки безопасности. Расселу покойный брат рассказал о монете в 2017 году, взяв с него обещание молчание

Ее выставят на всеобщее обозрение на выставке в Тампе, штат Флорида. На ней монета будет находиться до завершения аукциона в конце октября.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Дании начали продажу уникальной нумизматической коллекции из 20 тысяч монет, медалей и наград Дании, Швеции и Норвегии. В первой партии с молотка пустили почти 300 монет, включая уникальный лот, который купили за 1,2 млн евро.

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