Трамп приказал прекратить чеканку монет пенни: исчезнут ли в США "копейки"

Дональд Трамп приказал Министру финансов Скотту Бессенту прекратить чеканить пенни, поскольку их производство обходится дороже номинальной стоимости. Непонятно, есть ли у него такие полномочия, но государство ежегодно теряет миллионы долларов на этой монете.

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Об этом пишет The New York Times. Однако Трамп не имеет юридических полномочий принимать такое решение, ведь по законодательству именно Конгресс, а не Казначейство или Федеральная резервная система отвечает за утверждение производства национальной валюты.

Основная причина инициативы – финансовая неэффективность производства этой монеты. Согласно годовому отчету Монетного двора США, в 2024 году чеканка и распространение одного пенни стоило 3,69 цента. Это означает, что государство фактически теряет 2,69 цента на каждой выпущенной монете.

В прошлом году Монетный двор выпустил более 3 миллиардов пенни, что принесло убытки около 85,3 миллиона долларов. Кроме финансовых потерь монета считается малопрактичной – ее чаще получают как сдачу, но редко используют в расчетах.

США – далеко не первая страна, обсуждающая отказ от мелких монет. Многие государства уже сделали этот шаг:

Канада – в 2012 году прекратила чеканку пенни, объясняя это излишними затратами и неудобством в использовании. Теперь все наличные расчеты округляются до ближайшего никеля;

– в 2012 году прекратила чеканку пенни, объясняя это излишними затратами и неудобством в использовании. Теперь все наличные расчеты округляются до ближайшего никеля; Австралия – еще в 1992 году отказалась от монет номиналом 1 и 2 цента , ссылаясь на инфляцию и расходы на их чеканку;

– еще в 1992 году отказалась от монет номиналом , ссылаясь на инфляцию и расходы на их чеканку; Швеция, Новая Зеландия и ряд других стран также изъяли из обращения мельчайшие монеты, и этот шаг не оказал существенного влияния на экономику.

Не все поддерживают эту идею. Группа Americans for Common Cents считает, что отказ от пенни не сэкономит деньги, ведь расходы Монетного двора просто распределятся на другие монеты.

Также есть опасения, что отмена пенни может увеличить спрос на никель, а производство и распространение одной такой монеты обходится государству в 13,78 цента. Еще один аргумент – психологический фактор цен. Многие товары в США продаются за 9,99$, и если округление цен станет обязательным, это может привести к скрытому налогу для потребителей.

Но ключевым фактором сопротивления является сентиментальность. Многие американцы не хотят прощаться с укоренившимися в культуре страны монетами. Удастся Трампу реализовать этот замысел – вопрос открытый. Пока что окончательное решение зависит от Конгресса.

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