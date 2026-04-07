Традиционный бизнес может выиграть от внедрения ИИ: в Metinvest Digital назвали условия

Традиционные промышленные компании могут получить наибольшую ценность от искусственного интеллекта через интеграцию в бизнес- и управленческие процессы.

Об этом рассказал гендиректор Metinvest Digital Сергей Детюк в ходе конференции AI Days, организованной Forbes Ukraine.

По его словам, в ближайшие годы эффект от ИИ в промышленности будет связан прежде всего с оптимизацией процессов, работой с данными и повышением эффективности управления, а не прямым влиянием на физическое производство. В частности, языковые модели способны улучшать внутренние коммуникации, анализ информации и принятие решений.

При этом ключевым преимуществом промышленных компаний перед ИТ-гигантами является доступ к реальным производственным данным, говорит Детюк: именно они позволяют создавать прикладные решения с практической ценностью. В качестве примера он привел внедренную в группе "Метинвест" систему автоматического контроля качества продукции на основе компьютерного зрения, которая анализирует производственные параметры и выявляет дефекты.

В то же время внедрение ИИ в производственных процессах остается сложным из-за специфики промышленной среды и необходимости адаптации решений под конкретные условия. Отдельным вызовом является изменение управленческих подходов и внутренних процессов, ведь интеграция ИИ требует пересмотра привычных инструкций и подходов к работе персонала.

"Чтобы ИИ давал результат, важно не только иметь технологии, но и четко формулировать задачи и уметь их уточнять", – отметил Детюк.

По его мнению, переход к модели AI-first требует прежде всего культурных изменений в компаниях. Бизнес должен быть готов не только тестировать новые технологии, а системно внедрять их в ежедневную деятельность и процессы принятия решений.

В мероприятии приняли участие около 30 спикеров – представители бизнеса, государственного сектора, образовательной среды и инвесторы. Участники обсудили, как искусственный интеллект трансформирует бизнес-модели, создает новые возможности для экономики и влияет на конкурентоспособность компаний.

Как известно, сейчас компания Метинвест Рината Ахметова внедряет инструменты искусственного интеллекта для автоматизации процессов и контроля качества продукции на производстве. Один из реализованных продуктов – решение на основе компьютерного зрения для контроля качества полуфабрикатов в реальном времени, которое стало для компании настоящим прорывом. Также R&D-центр Metinvest Digital разрабатывает решения в области RPA (Robotic Process Automation), которые позволяют автоматизировать повторяющиеся и рутинные операции с помощью программных роботов. Эти роботы имитируют действия человека, взаимодействуя с цифровыми системами и приложениями – ERP, CRM, базами данных и веб-приложениями, без необходимости менять существующую инфраструктуру.