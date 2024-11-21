Tesla и не только: OBOZ.UA узнал, какие авто и за какие суммы купили себе министры и их заместители в 2024-м

В Украине чиновники (речь идет о министрах и их заместителях) в 2024-м приобрели и оформили на свое имя четыре авто. Самое дорогое из них – Tesla Model S за 1,3 млн грн. При этом заместитель председателя Минздрава купил себе такое же авто, как и заместитель Минстратпрома, но заплатил на 200 тыс. грн меньше.

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О том, какие авто приобрели себе министры и их заместители в 2024 году, читайте в материале OBOZ.UA.

Заместитель Министра здравоохранения Эдем Адаманов 2 ноября 2024 года приобрел Toyota Venza 2014 официально за 452 тыс. грн. Такой автомобиль в объявлениях предлагают за сумму от 600 тыс. грн. Если речь идет о машине с большим пробегом, или побывавшем в авариях авто, цена действительно может быть и на уровне 452 тыс. грн.

Заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Анатолий Камирный 4 октября 2024 стал владельцем Tesla Model S 2020. Официальная стоимость сделки купли-продажи - 1,3 млн грн (цена соответствует рыночной). В декларации чиновник указал 76,5 тыс. долларов, 30 тыс. евро и 380 тыс. грн наличности, поэтому состояние позволяет ему приобрести авто стоимостью 1,3 млн грн. До работы в министерстве Кладный работал в IT и имел высокие заработки.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко 12 сентября 2024 года приобрел за 630 тыс. грн Scoda Octavia 2019 (цена близка к рыночной). Министр приобрел машину у компании, специализирующейся на пригоне, растаможке и подборе авто.

Заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Дмитрий Грищак 26 апреля 2024 года приобрел Toyota Venza 2012. Официальная стоимость сделки составила 660 тыс. грн. грн. Эта цена соответствует рыночной стоимости. Отметим, заместитель Ляшко Адаманов купил похожую машину, которая на два года поновее и при этом почти на 200 тыс. грн дешевле.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с третьего квартала 2023-го средняя зарплата в сетях АЗС (розничная торговля горючим) выросла на 41% до 22,9 тыс. грн. Таким образом, средняя зарплата в этой отрасли выросла почти на 7 тысяч. грн по состоянию на сентябрь 2024 года.

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