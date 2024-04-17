Тариф на электроэнергию могут повысить уже летом: сколько будет стоить кВт*ч из-за новых атак РФ

В Украине тарифы на электроэнергию могут повысить уже летом. До мая, вероятно, в правительстве не успеют принять решение. Если до новой волны атак РФ на энергосистему в Минэнерго опровергали заявления о планах поднять цены на ток, сейчас откровенно говорят о подготовке решения.

Ущерб от атаки РФ может достигать миллиардов долларов (с учетом разрушения нескольких ТЭС и значительных повреждений ДнепроГЭС). Собеседники OBOZ.UA в правительстве говорят: окончательного предложения относительно того, каким может быть тариф, пока нет. По всей вероятности, подорожание не приведет к росту стоимости 1 кВт*ч до отметки более 3 грн. Однако все еще неизвестно, как энергосистема выстоит перед новыми атаками врага и когда они произойдут.

О том, сколько может стоить 1 кВт*ч после подорожания и когда могут принять такое решение, читайте в материале OBOZ.UA.

Ситуация кардинально изменилась, но решения пока нет

"В мае точно тариф не изменится", – говорит собеседник OBOZ.UA в правительстве. В качестве примера приводит прошлогоднюю ситуацию, когда обсуждения по тарифу внутри правительства, министерства, профильной комиссии продолжались почти полгода, и при этом тариф удалось повысить только с июня.

Быстро оценить все убытки тоже сложно. Кроме того, невозможно спрогнозировать, какими будут результаты последующих атак. "Вы же слышали, что президент сказал? Ракеты закончились, не было чем защитить Трипольскую ТЭС. Не надо нагнетать панику, но представьте ситуацию, что США не оказывают помощь и ракет нет. Что тогда делать?" – задается вопросом собеседник в Кабмине.

Однако уже сейчас начались обсуждения возможного повышения стоимости электроэнергии. После серии атак заместитель министра энергетики Светлана Гринчук чуть ли не впервые от имени правительства публично заявила, что повышение тарифов может произойти. "Немножечко наверняка придется откорректировать, чтобы у нас была возможность хоть как-то покрывать то восстановление и ремонты, которые необходимы", – сказала Гринчук в эфире национального телемарафона.

С похожей коммуникацией выступил и председатель профильного комитета Рады Андрей Герус. "Именно сегодня такого решения нет. Но речь идет об обсуждении всех этих источников", – пояснил он.

"Точно могу сказать, что повышать тарифы в мае не будут. Решение требует значительного обсуждения и согласования, это невозможно быстро сделать. И также не будет сильного подорожания. Рассказы о тарифе в 4 грн или даже в 5 грн – дезинформация", – рассказывает OBOZ. .UA собеседник в правительстве.

Как видно на графике, тариф для населения не менялся с октября 2021 года до июня 2023 года. Решение было принято исключительно из-за необходимости возобновлять энергосистему после обстрелов. Ущерб, нанесенный Россией последними обстрелами, еще подсчитывают. Однако речь может идти о миллиардах долларов.

Только ДТЭК объявила о поражении на сумму около 230 миллионов долларов. При этом РФ уничтожила две ТЭС компании "Центрэнерго" (Трипольская и Змиевская). Значительный ущерб нанесли и ДнепроГЭС. Только за счет тарифа компенсировать ущерб невозможно. В первую очередь средства на восстановление энергосистемы выделяют международные партнеры. Однако и они задают вопросы.

Согласно последним данным Евростата (речь идет об информации еще за прошлый год), в ЕС средняя стоимость 1 кВт*ч составляет 12,1 грн. Немцы платят 17,4 грн. В то же время в Украине стоимость 1 кВт*ч составляет всего 2,64 грн. Так что европейцы могут задать логичный вопрос: почему они вынуждены экономить на электроэнергии и платят полную цену и при этом вынуждены компенсировать ремонты в Украине, тогда как украинцы платят за свет в разы меньше.

"Если тариф повысят, например, до 2,9 грн, это даст ресурс для проведения ремонтных работ, а для домохозяйства платежка в среднем увеличится всего на 39 грн при среднем потреблении. Это только вариант, это не значит, что будет такой тариф", – рассказали OBOZ.UA в правительстве.

Если до начала масштабных обстрелов энергетики в правительстве даже не планировалось повышать тариф, то сейчас этот вопрос изучают. По всей вероятности, повышения цены избежать не удастся. Однако до сих пор остается много неизвестных. Энергетики все еще не закончили оценку ущерба, неизвестно, какие мощности удастся восстановить. В то же время российские войска не собираются останавливаться и продолжат террористические ракетные атаки на объекты гражданской инфраструктуры.

Тарифы не могут быть низкими

Украина в меморандуме с МВФ обязалась поддерживать надлежащую защиту энергосистемы, обеспечив финансирование из следующих источников:

кредиты и помощь партнеров;

бюджет;

тарифы

"Обеспечение устойчивости системы и сокращение квазифискальных обязательств потребуют постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию для возмещения расходов при одновременном выделении адекватных и целенаправленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств", – говорится в документе.

Украина постепенно должна переходить к рыночному формированию стоимости электроэнергии. Конечно, речь не идет о краткосрочных перспективах. Это должно происходить вместе с общим ростом уровня доходов. При этом при формировании тарифов также важно учитывать и покупательную способность.

Украинская энергетика нуждается в огромных инвестициях. Вместо уничтоженных ТЭС, как уже писал OBOZ.UA, нужно строить небольшие газотурбинные электростанции. Такая децентрализация может оградить от будущих угроз, а также на период, пока у Украины не хватает балансирующих мощностей (то есть нет возможности быстро наращивать генерацию в период пикового потребления).

Кстати, украинцы тоже могут повлиять на размер тарифа. Сейчас в период вечернего пика приходится закупать электроэнергию в виде аварийной помощи из ЕС. И тариф на такую импортную электроэнергию в разы выше, чем платят украинцы. Поэтому каждая семья может как минимум сократить объем потребления и тем самым повлиять на общие потребности и импорт.

В "Укрэнерго" обратились к украинцам с просьбой сократить потребление с 19:00 до 22:00. "Все уцелевшие электростанции и высоковольтные подстанции "Укрэнерго" работают на максимуме своих возможностей, чтобы выработать и передать достаточно электроэнергии для покрытия потребностей потребителей", – отмечают в компании. Однако, чтобы проводить плановые ремонты, приходится отключать станции. И это сокращает генерацию.

Рост тарифов неизбежен в условиях многомиллиардных потерь, которые понесла украинская энергетика из-за атак РФ. Однако для абсолютного большинства украинцев повышение тарифов приведет к росту сумм в платежках в пределах 50-100 грн в месяц. Значительно больше придется платить тем, кто потребляет много тока, использует электроэнергию для отопления.