Такой цены еще не случалось: глобальная нестабильность взвинтила стоимость на золото до исторического уровня

Мировые цены на золото на установили новый исторический рекорд, превысив $2882 за тройскую унцию. В пересчете на цену за килограмм это более $90 тыс., или около 3,8 млн грн. Металл дорожает с начала 2025 года, причем рекордными за 45 лет темпами – на фоне геополитической нестабильности, которая заставляет инвесторов обращать все больше внимания на активы-"убежища".

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Как свидетельствуют данные Bloomberg, очередной рекорд золото установило на торгах 5 февраля (по киевскому времени). К утру 6 февраля стоимость металла несколько откатилась (до $2860 за тройскую унцию), однако продолжила торговаться около исторических максимумов. Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев обратил внимание, что таких темпов роста цен на золото не наблюдалось с 1980 года.

Это действительно уже далеко не первый максимум, которого достигает золото за последние недели. Немалую роль в колебаниях играют заявления президента США Дональда Трампа. В частности, последнее ралли произошло после того, как глава Белого дома заговорил о захвате Газы, новой ядерной сделке с Ираном и планах остановить войну России против Украины. Кроме того, с января рост цен на золото отражает опасения инвесторов касательноторговой войны между США и Китаем, а также введение Трампом пошлин в отношении других стран.

"Это поддерживает роль золота в качестве средства сбережения в нестабильные времена. Золото выросло на 9% в этом году, и аппетит к драгоценному металлу со стороны мировых центральных банков не показывает признаков замедления", – цитирует Bloomberg заявление Всемирного совета по золоту.

"Золото всегда является одной из трех вещей – это хеджирование (страхование прибыли от влияния определенного фактора. – Ред.) или инфляции, или доллара, или от стихийных бедствий. На протяжении большей части последних 5-6 лет золото было хеджированием доллара. Теперь это стало скорее страховкой от того, что что-то пойдет не так", – рассказал Reuters рыночный стратег в Murphy & Sylves Пол Нолти.

Гетманцев считает, что это не последний в ближайшее время максимум цен на золото. "Очевидно его новые рекорды не за горами", – уверен нардеп. По его словам, металл будет реагировать на такие факторы:

судьба китайско-американских торговых взаимоотношений: она еще до конца не определена, введенные пошлины – это приглашение к диалогу, результаты которого неочевидны;

торговля США и ЕС: ограничения еще не введены, но уже были выдвинуты достаточно серьезные претензии;

проблемы миграции и наркотрафика в США: Гетманцев отмечает, что администрации Трампа вряд ли удастся всего за месяц достичь значительного прогресса в вопросах, не решаемых десятилетиями.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года США и Великобритания ввели санкции против незаконной торговли российским золотом, которая финансирует войну в Украине. Санкции были направлены на ликвидацию глобальной сети контрабанды и отмывания денег.

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