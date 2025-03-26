Такого с ценой нефти не было уже почти месяц: рынок ожидает последствий решения Трампа
Мировые цены на нефть выросли до максимума за последние три недели. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил наложить дополнительные пошлины на страны, покупающие нефть у Венесуэлы, привели к панике на рынках.
Об этом сообщает Reuters. Утром 26 марта фьючерсы на нефть Brent подорожали на 49 центов (0,67%) – до 73,51 доллара за баррель, а на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 48 центов (0,70%) – до 69,48 доллара за баррель.
24 марта Трамп подписал указ о введении 25% пошлин по товарам из любой страны, покупающей венесуэльскую сырую нефть и жидкое топливо. Следует отметить, что нефть – это основной экспортный товар Венесуэлы.
Главным покупателем венесуэльской нефти является Китай, ранее ставший мишенью для тарифной войны Белого дома. Китайские трейдеры и нефтепереработчики заявили, что ожидают, как будет реализован приказ и прикажут ли власти страны прекратить закупку.
"Рынки физических товаров сужаются, поскольку из-за ряда санкций США сместились потоки. Последнее событие в этой разворачивающейся торговой войне состоит в том, что президент Трамп объявил о плане, предусматривающем удар 25% тарифами по покупателям венесуэльского нефти-сырца – это особенно повлияет на покупателей в Китае, Индии и Западной Европе", – сказал аналитик Panmure Liberum Эшли.
На прошлой неделе Белый дом также ввел новые санкции в отношении иранской нефти. Они коснутся Shouguang Luqing Petrochemical (независимый нефтеперерабатывающий завод в восточнокитайской провинции Шаньдун), а также танкеры, поставлявшие нефть на такие заводы в Китае и главных покупателей иранской сырой нефти.
"Считаю, что Саудовская Аравия воспользуется давлением США на Иран – увеличит добычу и восполнит утраченные иранские потоки ", – добавил Эшли Келти.
Рынок также поддержали данные Американского института нефти, согласно которым за прошедшую неделю запасы сырой нефти в США упали на 4,6 млн баррелей. Это свидетельствует о здоровом спросе на топливо в крупнейшей экономике мира, но аналитики ожидали снижения на 1 млн баррелей. Официальные данные о запасах сырой нефти правительство США опубликует позже 26 марта.
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