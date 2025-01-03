Так дорого еще не было: стоимость популярного в Украине продукта установила исторический рекорд

Стоимость чеснока в Украине установила абсолютный рекорд, перевалив за 200 гривен за 1 кг. Высокая цена объясняется отсутствием в Украине достаточных запасов пряности и еще большей ее стоимостью в Европе.

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Как сообщает EastFruit, с середины декабря цены на чеснок в супермаркетах уверенно удерживаются выше 200 грн/кг, что стало абсолютным максимумом. Такую стоимость можно объяснить сокращением площадей под выращивание чеснока после начала полномасштабной войны.

Эксперты подчеркивают, что постоянного выращивания в Украине нет – в основном продаются мелкие партии с огородов, они разного качества и сортов, поэтому не подходят ни для торговых сетей, ни для промышленной переработки. По этой причине в Украине стало тяжело найти даже 2 тонны товарного чеснока собственного производства. Основные причины удорожания чеснока:

рост спроса на него в Европе – в немецких и австрийских супермаркетах средняя цена чеснока составляет около 6 евро, хотя встречается и почти по 20 евро/кг;

предложение отстает от спроса – в 2024 году главный производитель чеснока в ЕС, Испания, впервые за три года полностью исчерпал запасы. Исчерпались даже запасы альтернативных поставщиков из Южной Америки.

В ЕС действуют квоты на импорт чеснока из Китая, но их уже исчерпали, поэтому теперь его завозят с уплатой штрафов – 1200 евро за тонну. Несмотря на это, чеснок продолжают покупать.

По данным Госстата, с 2020 года площадь выращивания чеснока в Украине сократилась почти на 15% – до 21 тыс. га. Почти все выращивают мелкие и семейные хозяйства. Хотя участники рынка допускают, что официальная статистика может быть преувеличена.

Главное препятствие при выращивании чеснока – потребность в большом количестве работников. Кроме того, за последние 5 лет в Украину не завозили оборудование для механизации выращивания чеснока – ни одной сеялки, калибратора, уборочного комбайна.

Также OBOZ.UA сообщал, что цены на яблоки тоже бьют рекорды. При этом аналитики считают, что долго они держаться такими высокими не смогут, поскольку местный потребитель просто не может себе позволить их приобрести, хотя на экспортном рынке высокие цены могут сохраняться долгосрочно.

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