Тайно торгует с Россией в обход санкций: один из крупнейших производителей алмазов объявлен международным спонсором войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло одного из крупнейших в мире производителей бриллиантов индийскую компанию Shree Ramkrishna Exports (SRK) в список международных спонсоров войны. Компания инорирует санкции и закупает алмазы у РФ. Попадание в перечень грозит SRK серьезными репутационными потерями на мировом уровне.

Компания попали в список "Война и санкции" в качестве международного спонсора войны 15 сентября. Перечень составляет НАПК совместно с Министерством юстиции Украины. Ведомства призывают к бойкоту продукции и услуг компаний, внесенных в этот список.

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Как рассказали в самом НАПК, индийская компания продолжает сотрудничать с агрессором, закупая алмазы у России, несмотря на санкции введенные против России в этой сфере. В 2023 году компания втрое увеличила закупку алмазов в России, по сравнению с 2021 годом.

"Несмотря на международные санкции, введенные в апреле 2022 года против крупнейшего добытчика алмазов в мире, российской "Алросы", SRK продолжила скупать алмазы в РФ, заключая "тайные сделки" по покупке драгоценных камней на сотни миллионов долларов", – отмечают в ведомстве.

При этом SRK уверяет клиентов, что алмазы якобы "происходят только из стран, участвующих в Кимберлийском процессе, и не имеют конфликтного происхождения". Впрочем, статистика указывает на другое.

В 2022 году Shree Ramkrishna Exports, по данным НАПК, закупила у России алмазов более чем более чем на 198 млн долл. В 2023-м только за первое полугодие – на сумму более 132 млн долл.

Более того, в декабре 2021 года член совета директоров компании Арпит Нарола в беседе с российскими пропагандистами заявлял, что взаимодействие России и Индии "развивается и растет со скоростью ракеты С-400". "Это свидетельствует также и о вероятной идеологической поддержке милитаристской политики России индийской компанией", – отмечают в НАПК.

"Таким образом, в то время как другие западные компании обходят российский рынок стороной, Shree Ramkrishna Exports активно скупает российские алмазы на выгодных условиях, тем самым активно спонсирует агрессию против Украины", – резюмировали в ведомстве.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, прежде всего мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов: в этой стране производится 95% бриллиантов мира. Приблизительно три четверти алмазов поступают из РФ, но к ним не добавляют никаких официальных документов, которые могли бы подтвердить их происхождение. SRK после приобретения необработанных алмазов, производит огранку, полировку, классификацию и экспортирует их.

Что означает статус международного спонсора войны

SRK – далеко не первая компания, попавшие в указанный список. В него уже внесены PepsiCo, Mars, Şişecam Group, Japan Tobacco International, Philip Morris International, Alibaba Group Holding LimitedЮ, Bacardi, Unilever, Raiffeisen Bank International, Auchan, Metro, Procter&Gamble, Bonduelle, Mondelez, Leroy Merlin, Xiaomi, Geely и многие другие.

Включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносятся в базу World-Check. Это не грозит им закрытием, но базу используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

К примеру, ранее американская корпорация Mondelez International столкнулась с бойкотом в Европе после внесения в украинский список международных спонсоров войны. Активнее всего к нему присоединились страны Скандинавии. После этого в Mondelez даже заявили о стремлении свернуть бизнес в России. Однако бойкот не прекратился, т. к. полного выхода с рынка РФ компания все равно не планирует.

Впрочем, все эти компании из списка пока продолжают работу в Украине, т.к. НАПК не имеет полномочий закрывать международный бизнес или ограничивать его работу. Но если против таких бизнесов будут введены санкции СНБО, ситуация может измениться.

Как сообщал OBOZREVATEL, одним из кандидатов на внесение в список спонсоров войны оказался популярный итальянский производитель матрасов Magniflex. Компания открыто продолжает работать и платить налоги в России.

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