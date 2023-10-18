Супермаркеты готовятся переписывать ценники на популярный овощ? Что сейчас происходит с его стоимостью

В украинских супермаркетах в скором времени могут начать расти цены на морковь. Дело в том, что фермеры резко повысили отпускные цены, а следовательно, в недалеком будущем стоимость овоща вырастет и в рознице.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. По их данным:

с начала текущей недели (16 октября) морковь на украинском рынке подорожала в среднем на 37%;

ныне производители готовы отгружать свою продукцию по 6-10 грн/кг.

Почему морковь подорожала

Причин же роста цен, отмечается, является, по словам самих участников рынка, несколько. В частности, это заметное повышение торговой активности в этом сегменте.

"В то же время, большинство хозяйств приостановили продажи моркови высокого качества в ожидании еще большего роста цен и заложили основной объем урожая на хранение. К реализации они предлагают только излишки, в результате чего предложение этого корнеплода на рынке несколько сократилось", – говорится в материале.

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Сколько стоит морковь в супермаркетах сейчас

Пока же в торговых сетях морковь дешевеет. Так, по состоянию на 18 октября, килограмм этого овоща стоит в среднем 8,4 грн, что более чем на 2 грн ниже средней цены сентября.

Отдельные сети супермаркетов выставили стоимость моркови на уровне 7,4-9,9 грн/кг. В частности:

Metro – 7,38 грн;

Auchan – 7,9 грн;

Megamarket – 9,9 грн;

Varus – 8,4 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине подорожали практически все основные группы продуктов. За год – с августа 2022 года по август 2023-го – цены выросли на 5,2%. Больше всего – на яйца, на 23,9%. Впрочем, нашлись и позиции, на которые цены снизились – к примеру, на овощи сразу на 25,1%.

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