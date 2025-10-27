Молдова вдвое снизит тариф на транзит газа в Украину по Трансбалканскому коридору на период отопительного сезона 2025-2026 годов. Ранее аналогичное решение приняли в Румынии.

Как сообщили в Национальном агентстве по регулированию энергетики Молдовы (ANRE), в течение шести месяцев (с ноября 2025-го по апрель 2026 года) на тарифы на транспортировку газа в точках межсоединения Каушень и Гребеники будет действовать скидка в 50%. Также на 50% снизит тариф на транспортировку газа румынский оператор транспортной системы SA Transgaz.

Инициативу уже поддержали ряд операторов систем передачи природного газа Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины. Ее цель укрепление энергетической безопасности региона и обеспечение поставок природного газа в Украину, а среди заявленных целей:

содействие транспортировке природного газа из Греции в Украину ;

; содействие диверсификации маршрутов и источников поставок газа;

и источников поставок газа; увеличение объемов транспортировки и снижение соответствующих тарифов для пользователей газотранспортной системы.

Действие маршрута распространяется на все ключевые пункты соединения вдоль Трансбалканского коридора. 27 мая Украина сделала важный шаг для укрепления энергетической безопасности региона – ввела совместное бронирование мощностей для Трансбалканского маршрута.

А в январе Украина присоединилась к меморандуму о создании газового коридора "Юг-Север" ("Вертикального коридора") и стала седьмой страной, которая его подписала (это также Болгария, Греция, Румыния, Венгрия, Словакия и Республика Молдова). Этот маршрут открывает более широкие возможности для диверсификации источников поставок газа и более активного использования украинских подземных хранилищ газа иностранными компаниями.

Как уже сообщал OBOZ.UA, несмотря на новые санкции США, именно Европа остается главным покупателем российского газа, продолжая ежемесячно переводить Кремлю сотни миллионов евро. И пока Индия и Китай сокращают импорт, Брюссель до сих пор финансирует войну, от которой хочет мира.

