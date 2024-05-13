Старых цен больше нет: в Украине резко переписали стоимость популярного продукта

Украинские производители резко повысили цены на репчатый лук. Так, за две недели средняя оптовая цена выросла сразу в 1,5 раза. Соответственно, уже в скором времени значительный рост стоимости продукта может произойти и в супермаркетах – увеличив и без того значительное подорожание.

О росте цен сообщает EastFruit. Там отмечают:

в мелком опте средняя цена на лук достигла 18 грн/кг;

в верхнем ценовом сегменте – 22 грн/кг.

При этом подчеркивается: совсем недавно производители сбывали свою продукцию бесплатно. В частности, в конце апреля на крупнейшей региональной торговой площадке EF Trade Platform "начали появляться предложения лука по нулевой цене".

"Очевидно, что качественного лука на рынке не хватает. Поэтому рост цен призван заинтересовать поставщиков лука из других стран экспортировать продукцию нового урожая в Украину", – объяснили аналитики.

Сложилась же такая ситуация, отмечается, в связи с тем, что Украина не стала полагаться исключительно на импортный лук. Вместо этого, местные фермеры в условиях полномасштабного вторжения "смогли восстановить производство овощей борщевого набора взамен уничтоженных площадей и инфраструктуры в южных регионах Херсонской области, оккупированной российскими агрессорами".

"Во многих странах уборка лука нового урожая уже в полном разгаре, а вот Украине еще придется подождать около месяца до поступления новых партий продукции на рынок. Также недавние заморозки вполне могли повредить посевы раннего лука, что может оказать поддержку по ценам", – резюмировали аналитики.

Сколько лук стоит в супермаркетах

Резко подорожал лук и в супермаркетах. Согласно мониторингу OBOZ.UA, 13 мая те продают его в среднем по 32,28 грн/кг. Что сразу на 16,66 грн превышает среднюю цену апреля, которая, по данным "Минфина", составила 15,62 грн/кг.

В целом, крупные сети продают лук по 21,9-48,4 грн/кг. В частности:

ЕКОмаркет – 21,9 грн/кг;

Auchan – 28,9 грн/кг;

Metro – 29,9 грн/кг;

Megamarket – 48,4 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в Украине подешевели продукты питания. Так, с апреля-2023 по апрель-2024 цены снизились на 0,8%, однако, к примеру конкретно на яйца – сразу на 41,9%. Впрочем, некоторые позиции наоборот, подорожали.

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