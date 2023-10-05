Старых цен больше нет: украинские АЗС пересчитали стоимость бензина

На украинских АЗС подорожало топливо. В частности, бензин А-95 с 28 сентября по 5 октября вырос в цене почти на 1 грн/л: со средних 54,82 грн/л до 55,4 грн/л.

Подорожало и дизтопливо. По данным Консалтинговой группы А-95, за неделю его средняя стоимость выросла на 65 коп./л – с 54,79 грн до 55,44 грн.

Сколько стоит бензин на заправках

Самые высокие цены на бензин А-95 5 октября выставили в сети SOCAR – 58,99 грн/л. А кроме того:

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Neftek, WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 57,79 грн/л;

KLO – 56,79 грн/л;

AMIC – 56,29 грн/л.

Дешевле всего ресурс продают на заправках Авантаж 7 – по 49,95 грн/л. А также:

Маркет – 50,69 грн/л;

Фактор – 50,7 грн/л;

Укр-Петроль – 51,8 грн/л.

Какие цены выставили на дизель

Дизель же дороже всего продает сеть Паралель – 59,49 грн/л. За ней следуют:

SOCAR – 58,99 грн/л;

Neftek, WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 57,79 грн/л;

Motto – 56,88 грн/л;

AMIC – 56,49 грн/л;

KLO – 56,29 грн/л.

Саміе низкие цены установили на АЗС Фактор – 50,5 грн/л. А кроме того:

Маркет – 50,89 грн/л;

Авантаж 7 – 51,55 грн/л;

Укр-Петроль – 51,8 грн/л;

VST, Олас – 52,9 грн/л;

БРСМ-Нафта – 52,96 грн/л.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, в Украине закрыли 53 АЗС сети Avantage7, которая позиционирует себя как "топливный дискаунтер". Компания лишилась лицензии на розничную торговлю топливом для указанного количества станций. При этом СМИ сообщают, что заправки продолжают работать.

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