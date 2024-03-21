Старых цен больше нет: продавцы переписали стоимость многих важных продуктов

В Украине снизились цены на ряд овощей. Так, в середине марта производители продавали картофель по 12-14 грн/кг – тогда как в начале месяца цены были 13-16 грн/кг.

Об этом сообщает EastFruit. По его данным, белокочанная капуста подешевела на 1-2 грн/кг:

в начале марта ее продавали по 9-12 грн/кг;

в середине – по 8-10 грн/кг.

На репчатый лук цены установили в диапазоне 10-14 грн/кг. Тогда как ранее было 13-14 грн/кг.

Неоднородно переписали производители стоимость свеклы. Так:

нижнюю планку опустили на 5 грн/кг – с 12 до 7 грн;

верхнюю повысили на 1 грн/кг – с 14 до 15 грн.

Похожая история произошла со сладким перцем. В частности:

нижняя планка поднялась на 5 грн/кг – до 125 грн;

верхняя опустилась сразу на 15 грн/кг – до 130 грн.

Пекинская капуста же стала стоить 17-25 грн/кг. Тогда как ранее было 20-25 грн/кг.

Как изменились цены на овощи с начала 2024 года

В то же время, овощи т.н. "борщевого набора" стали рекордсменами по росту своей стоимости среди всех потребительских товаров с начала 2024 года. Так, отмечает глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"):

картофель подорожал сразу на 50,4%;

свекла – на 49,1%;

капуста белокочанная – на 32%;

морковь – на 24,1%;

лук репчатый – на 12,6%.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине дорожают яблоки. Ныне закупочные цены на фрукты нового урожая формируются в пределах 23-26 грн/кг – что сразу на 9-15% выше по сравнению с прошлым годом.

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