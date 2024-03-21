Старых цен больше нет: продавцы переписали стоимость многих важных продуктов
В Украине снизились цены на ряд овощей. Так, в середине марта производители продавали картофель по 12-14 грн/кг – тогда как в начале месяца цены были 13-16 грн/кг.
Об этом сообщает EastFruit. По его данным, белокочанная капуста подешевела на 1-2 грн/кг:
- в начале марта ее продавали по 9-12 грн/кг;
- в середине – по 8-10 грн/кг.
На репчатый лук цены установили в диапазоне 10-14 грн/кг. Тогда как ранее было 13-14 грн/кг.
Неоднородно переписали производители стоимость свеклы. Так:
- нижнюю планку опустили на 5 грн/кг – с 12 до 7 грн;
- верхнюю повысили на 1 грн/кг – с 14 до 15 грн.
Похожая история произошла со сладким перцем. В частности:
- нижняя планка поднялась на 5 грн/кг – до 125 грн;
- верхняя опустилась сразу на 15 грн/кг – до 130 грн.
Пекинская капуста же стала стоить 17-25 грн/кг. Тогда как ранее было 20-25 грн/кг.
Как изменились цены на овощи с начала 2024 года
В то же время, овощи т.н. "борщевого набора" стали рекордсменами по росту своей стоимости среди всех потребительских товаров с начала 2024 года. Так, отмечает глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"):
- картофель подорожал сразу на 50,4%;
- свекла – на 49,1%;
- капуста белокочанная – на 32%;
- морковь – на 24,1%;
- лук репчатый – на 12,6%.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине дорожают яблоки. Ныне закупочные цены на фрукты нового урожая формируются в пределах 23-26 грн/кг – что сразу на 9-15% выше по сравнению с прошлым годом.
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