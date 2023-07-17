Старых цен больше нет: как в Киеве пересчитали стоимость квартир

Собственники киевских квартир пересчитали цены на свою недвижимость. Так, за последние 6 месяцев стоимость квадратного метра увеличилась почти на 1 000 грн – с 50 183 грн до 51 159 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, самой популярной ценой "квадрата" для 1-комнатных квартир является 46 800 грн – 8,3% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее.

Также часто можно встретить цену 52 000 грн – 7,7%. А кроме того:

39 000 грн – 7%;

54 600 грн – 6,5%;

36 400 грн – 5,5%;

57 200 грн – 3,8%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 13 000 грн и 18 200 грн – 0,1% объявлений. А также:

15 600 грн – 0,3%;

20 800 грн – 0,4%;

23 400 грн – 0,7%.

Подорожал "квадрат" в Киеве и в годовом разрезе. Причем значительно: с середины июля 2022-го по настоящее время его стоимость увеличилась более чем на 6 600 грн – с 44 502 грн до 51 159 грн.

А вот за последний месяц цена снизилась. Хоть и незначительно: на 343 грн.

Где покупать квартиры выгоднее всего

Самые низкие цены на "квадрат" в Деснянском районе. В среднем они составляют 40 184 грн.

Далее – со значительным отрывом – идет Дарницкий район, где в среднем квадратный метр стоит 46 091 грн. За ним Святошинский – 46 854 грн.

Средние цены – около 50 000 грн – установились сразу в 5 районах. В частности:

Оболонском – 50 562 грн;

Подольском – 50 681 грн;

Днепровском – 51 527 грн;

Соломенском – 52 406 грн;

Голосеевском – 54 881 грн.

Дороже всего квадратные метры стоят в Печерском районе Киева – 91 808 грн. А кроме того, в Шевченковском – 66 481 грн.

За квартиры нужно уплатить налог

В то же время до 1 сентября украинцы должны заплатить налоги на недвижимость. Однако не все – только те:

кто до 1 июля получил квитанцию с указанной суммой налога;

чья недвижимость не находится на оккупированной территории или в зоне активных военных действий.

Платить нужно за каждый квадратный метр, который превышает "норму". Норма для квартиры составляет 60 "квадратов" на человека. Однако если ваша квартира имеет площадь 100 кв. м и разделена на двух собственников поровну, платить налог не придется, так как на каждого человека будет всего 50 "квадратов".

Размер налога составляет до 1,5% от минимальной зарплаты за прошлый год. В прошлом году минималка была в размере 6 700 грн (и не изменилась до сих пор). Таким образом, максимальная сумма налога для "лишней" площади составляет 100,5 грн за "квадрат".

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в августе в Киеве могут вырасти цены на аренду квартир. Это связано с возможным ростом спроса на жилье.

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