Старые цены больше неактуальны: в Киеве резко переписали стоимость квартир

На первичном рынке недвижимости Киева существенно подорожали квартиры. Так, за последние 6 месяцев стоимость квадратного метра в них увеличилась на 7 375 грн – или же сразу на 17,17%. Теперь она составляет средние 50 325 грн/кв.м.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за год цены увеличились немногим меньше – на 6 000 грн/кв.м, или 13,54%.

Впрочем, за последний месяц стоимость "квадрата" в столичных новостройках хотя и практически незамтно, но снизилась – на 2,75 грн, или 1,42%. Что, не исключено, является зарождением нового тренда.

В целом же, по данным аналитиков, чаще всего "квадраты" в новых квартирах Киева продают в среднем по 20 800 грн. Объявлений с такой ценой зафиксировано 8,3%.

Также часто можно встретить цену 23 400 грн – 7,2%. А кроме того:

26 000 грн – 5,7%;

15 600, 18 200 грн – 4,3%.

Какие цены по районам Киева

В целом же, квадратные метры в новостройках по районам Киева стоят от средних 40 050 до 107 900 грн. Таким образом за деньги, которые придется заплатить в самом дорогом районе столицы, можно купить почти 3 "квадрата" в самом дешевом.

Дешевле всего "квадраты" стоят в новых квартирах Соломенского района – в среднем, 38 000 грн. За ним идут:

Деснянский – 40 050 грн;

Соломенский – 40 950 грн;

Дарницкий – 42 500 грн;

Днепровский – 44 500 грн;

Оболонский – 44 850 грн;

Святошинский – 48 600 грн;

Голосеевский – 51 225 грн.

Самые же высокие цены зафиксированы в Печерском районе – в среднем, собственно, 107 900 грн. Далее – с большим отрывом – идут:

Шевченковский – 65 850 грн;

Подольский – 64 700 грн.

Как купить жилье правильно

В то же время, перед тем, как покупать квартиру в новостройке, ее следует проверить. Ведь случаи мошенничества на рынке, к сожалению, нередки. В частности, важно узнать реальный статус выбранного объекта.

Как рассказали в Мининфраструктуры, для этого инвестор может потребовать у застройщика справку из Государственного реестра прав (ГРРП) о состоянии регистрации права на недвижимое имущество. В этом реестре содержатся все сведения и данные о:

регистрации будущего объекта недвижимости;

его характеристиках.

"Кроме того, все исходные данные и сведения об объекте собраны на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС). Через портал ЕГЭССС инвестор может проверить данные об объекте самостоятельно. Это позволит сравнить информацию, полученную от продавца, с данными реестров, что обеспечит прозрачность в процессе приобретения недвижимости", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, столкнуться с мошенниками могут также украинцы, ищущие жилье для съема. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке.

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