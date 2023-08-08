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Старые цены больше не действуют: как на АЗС пересчитали стоимость бензина и дизеля

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
1,7 т.
Как на АЗС пересчитали стоимость бензина и дизеля

За прошедшие сутки – с 7 по 8 августа – бензин А-95 в Украине подорожал на 29 коп./л, до 50,69 грн. Дизель также вырос в цене – на те же 29 коп./л, до 49,98 грн.

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Об этом сообщает Enkorr. По его данным, дороже всего бензин А-95 продают в сети SOCAR – 53,99 грн/л (по сравнению с предыдущим днем цена не изменилась). А кроме того:

  • ОККО, WOG – 52,99 грн (цена не изменилась);
  • Neftek – 52,99 грн (+1 грн);
  • Ovis – 51,99 грн (+1 грн);
  • UPG – 51,9 грн (+50 коп.);
  • KLO – 51,39 грн (+50 коп.);
  • AMIC – 51,17 грн (цена не изменилась).

Самые низкие цены выставили в сети Маркет – 46,79 грн/л (цена не изменилась). А также на заправках:

  • Укр-Петроль – 47,8 грн (цена не изменилась);
  • RLS – 47,9 грн (+1 грн);
  • Авантаж 7 – 47,95 грн (цена не изменилась);
  • Кворум – 48,48 грн (цена не изменилась);
  • Фактор – 48,5 грн (+50 коп.);
  • Prime – 48,5 грн цена не изменилась).

Дизель дороже всего разливают на АЗС SOCAR – 53,99 грн/л (по сравнению с предыдущим днем цена не изменилась). За ней идут:

  • Neftek – 52,99 грн (+1 грн);
  • ОККО, WOG – 52,99 грн (цена не изменилась);
  • Ovis – 50,99 грн (+1 грн);
  • AMIC – 50,98 грн (+1 коп.);
  • Shell – 50,9 грн (цена не изменилась);
  • ZOG – 50,5 грн (+50 коп.).

Самые низкие цены на ресурс выставили на заправках Маркет – 44,79 грн/л (цена не изменилась). А также на АЗС:

  • Авантаж 7 – 45,95 грн (цена не изменилась);
  • Фактор – 46,2 грн (+50 коп.);
  • Укр-Петроль – 46,8 грн (цена не изменилась);
  • Олас – 46,9 грн (цена не изменилась);
  • RLS – 46,9 грн (+1 грн);
  • БРСМ-Нафта – 47 грн (+14 коп.).
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Почему растут цены

Постепенный рост цен на топливо в Украине связан с налоговыми изменениями. С 1 июля в стране вернули налогообложение продажи топлива на уровень, который был до полномасштабного вторжения.

Такая мера призвана поддержать бюджетные доходы. Кроме того, на отмене налоговых льгот настаивал Международный валютный фонд (МВФ) – ради стабилизации государственного бюджета Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам гендиректора одной из сетей АЗС Леонида Косянчука, в ближайшее время цены на бензин могут вырасти сразу на 3-4 грн за литр. То есть стоимость А-95 может достичь около 51,5-52,5 грн/л.

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