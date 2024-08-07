США предупредили Турцию о последствиях экспорта важных товаров в Россию: что поставляют Кремлю

США предупредили Турцию о последствиях, если она не прекратит экспорт в Россию американских товаров, которые могут использоваться для военного оборудования. Вашингтон требует от Анкары более активных действий для пресечения незаконных поставок чувствительных технологий в РФ.

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Об этом пишет Financial Times. Администрация Байдена требует от Турции более активных действий для остановки незаконной поставки чувствительных технологий в РФ.

Помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод, возглавляющий усилия по прекращению попадания американских технологий в руки противников, недавно провел встречи с турецкими официальными лицами в Анкаре и Стамбуле. Основное послание Аксельрода заключалось в том, что Турция должна приложить больше усилий по прекращению торговли чипами и другими деталями американского производства, которые важны для российской военной машины.

"Нам нужна Турция, чтобы помочь остановить незаконный поток американских технологий в Россию. Мы должны увидеть прогресс, и быстро, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не будет другого выбора, кроме как создать последствия для тех, кто уклоняется от нашего экспортного контроля", – заявил Аксельрод в интервью Financial Times.

США особенно обеспокоены тем, что Турция стала ключевым центром для импорта электроники западного производства, в том числе процессоров, карт памяти и усилителей, используемых в российских ракетах и беспилотниках. Кроме того, станки также вызывают беспокойство.

Заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон выразил разочарование из-за торговли товарами военного назначения между Турцией и РФ во время визита в Анкару в конце прошлого года. США, ЕС, Великобритания и Япония объединили усилия по борьбе с торговлей около 50 категориями продукции, которая может иметь военное применение.

По словам представителя Министерства торговли США, Турция является вторым в мире после Китая источником приоритетных товаров американского происхождения, отправляемых в Россию. Аксельрод подчеркнул, что торговля американскими технологиями в Россию является "насущной проблемой", и призвал Анкару принять и обеспечить соблюдение запрета на транзит таких товаров в РФ. Он также подчеркнул, что Москва пытается использовать торговую политику Турции для получения доступа к американским деталям.

Министерство торговли США уже добавило 18 турецких компаний в свой "список субъектов" из-за торговли чувствительными товарами. Теперь американские компании должны получать лицензии на продажу деталей этих фирм. "Можно ожидать, что это будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут прогресс", – предупредил представитель Министерства торговли США.

Министерство финансов США также ввело санкции против многих турецких компаний за поставки для российского военно-промышленного комплекса. Экспорт из Турции товаров военного назначения в Россию или к подозреваемым "посредникам" Москвы, таким как Азербайджан и Казахстан, стремительно вырос с начала войны.

За первые шесть месяцев этого года он составил $85 млн, что значительно превышает $27 млн за аналогичный период 2022 года. Значительная часть этих потоков может быть частью "призрачной торговли" товарами, исчезающими и не попадающими на рынки стран назначения.

Несмотря на это, турецкий экспорт товаров военного назначения снизился по сравнению с максимумом, достигнутым в 2023 году. Министерство финансов США связывает это падение с распоряжением администрации президента Джо Байдена, которое позволяет рассматривать любую иностранную финансовую компанию, ведущую операции с подсанкционными российскими фирмами, как непосредственно сотрудничающую с военно-промышленной базой РФ.

Жесткая позиция США значительно увеличила расходы, которые Россия должна платить за импорт товаров американского происхождения из Турции. По словам представителя американского Министерства торговли, в последнее время наблюдается некоторый прогресс, но этого недостаточно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России пересмотрят вопрос о продолжении военно-технического сотрудничества с Турцией. Даже после того, как та заключила с Украиной соглашение о продаже боевых беспилотников.

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