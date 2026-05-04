США "обвалили" цены на нефть: что происходит на рынке

На мировых рынках подешевела нефть. Утром 4 мая фьючерсы на марку Brent снизились на 6 центов, или 0,1% – до 108,11 доллара за баррель. А американская нефть West Texas Intermediate (WTI) торговалась на уровне 101,5 доллара за баррель, подешевев на 44 цента, или 0,4%. Причиной же этого в экспертных кругах называют заявление президента США Дональда Трампа о начале операции по помощи судам, застрявшим в Ормузском проливе.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: по словам Трампа, США будут сопровождать суда для безопасного выхода из Ормузского пролива.

Впрочем, констатируется, несмотря на это, нефть все равно торгуется дороже 100 долларов за баррель. Дело, объясняется, в том, что:

возможность заключения мирного соглашения между Штатами и Ираном в настоящее время не просматривается;

судоходство через стратегически важный Ормузский пролив по-прежнему ограничено.

"В целом рынок остается устойчивым на фоне постоянных перебоев с поставками, а также геополитической неопределенности. Пока не появится четкое и устойчивое решение конфликта, которое восстановит нормальное прохождение ресурса через пролив, цены на нефть, скорее всего, останутся высокими", – рассказали аналитики.

Параллельно, подчеркнули они, в Организации стран-экспортеров нефти и их союзники (ОПЕК+) анонсировали увеличение добычи нефти на 188 тыс. баррелей в сутки 7-ю странами-членами. Ожидается, что это произойдет уже в июне.

Впрочем, констатируется, будет ли это решение иметь реальный эффект, пока сказать сложно. Ведь "пока война с Ираном продолжает нарушать поставки нефти из Персидского залива, этот дополнительный объем в основном останется на бумаге".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, США не собираются продлевать исключение из санкций, позволяющее покупать российскую и иранскую нефть, которая уже находится в море. После ослабления санкций США Россия ежесуточно получала более 100 млн долларов дополнительных доходов от продажи нефти. Когда ограничения вернут, российский диктатор Владимир Путин может столкнуться с ростом бюджетного дефицита.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!