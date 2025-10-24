Среди фигурантов – экс-глава налоговой: в Украине разоблачили масштабный конвертационный центр с оборотом в 15 млрд

В Украине разоблачили работу конвертационного центра с оборотом 15 млрд грн. К его деятельности может быть причастно предыдущее руководство Государственной налоговой службы (ГНС). О подозрениях уже объявлено 11 участникам преступной схемы, а руководитель центра задержали при попытке выезда из Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). Имя фигуранта не указано, однако в релизе СБУ содержится информация, что это лицо занимало должность и.о. главы ГНС в 2021 году. Под это описание подходят три временных руководителя налоговой:

с 20 мая 2021 года. и.о.был Олейников Евгений Владимирович;

с 25 ноября 2021-го – Титрачук Михаил Иванович;

а с 23 декабря 2021-го – Кириенко Татьяна Павловна.

Отмечается, что работу масштабной схемы разоблачили в сотрудничестве с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ). "СБУ и НАБУ разоблачили мощный конвертационный центр, который функционировал при участии бывшего главы Государственной налоговой службы и бывшей заместительницы начальника Главного управления ГНС в Полтавской области", – говорится в сообщении.

Как работала схема

Сама схема заключалась в том, что участники преступной организации создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для махинаций с налоговыми платежами. Механизм был такой:

подконтрольные компании составляли ложные налоговые накладные относительно хозяйственных отношений с реальными предприятиями;

накладные регистрировались в Едином реестре налоговых накладных;

документы использовали реальные предприятия для уменьшения своих налоговых обязательств.

По данным следствия, лицо, которое было и.о. председателя ГНС, "отвечало" за беспрепятственную деятельность конвертационного центра. А сотрудница налоговой из Полтавской области, которая возглавляла комиссию по вопросам остановки регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу "нужных" компаний.

В течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными о поставках товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн. Фиктивный налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн.

Конвертационные центры ("конверты") – это высокоорганизованные преступные структуры, которые специализируются на проведении незаконных финансовых операций. Их главная цель – перевод безналичных денежных средств в наличные и наоборот, а также минимизация налоговых обязательств илилегализация (отмывание) средств, полученных преступным путем. По сути, это "теневые" банки или финансовые посредники, действующие вне правового поля.

Дополняется