"Дропы" начали пользоваться ФОПами: в НБУ предлагают изменить правила

"Дропы" (люди, которые за вознаграждение предоставляют свои банковские карты и счета злоумышленникам для проведения незаконных операций) начали использовать ФОПы. Нацбанк обратился в Министерство цифровой трансформации с предложениями в том числе и к внесению изменений в процесс закрытия ФОПов.

Об этом глава НБУ Андрей Пышный заявил в интервью Forbes. Сейчас ФЛП можно закрыть автоматически, тогда как в Национальном банке предлагают ввести возможность проанализировать деятельность.

"Предлагаем чтобы перед закрытием ФЛП была возможность проанализировать их деятельность. В частности, будет предусматриваться проведение проверки информации об обороте средств ФЛП и полноту уплаты налогов ФЛП в бюджет контролирующими органами и только после таких действий – регистрацию прекращения предпринимательской деятельности физлица", – объяснил Пышный.

Дропы могут использоваться не только в финансовых махинациях, но и в торговле оружием, наркотрафика, террористической деятельности. А человек, который продает свою карточку или ФЛП, может быть признан соучастником, добавляет глава Нацбанка.

"По дропам мы наблюдаем устойчивую динамику в течение последних полгода, текущие показатели не выходят за пределы средних значений предыдущих периодов. Поэтому оснований говорить о тренде к росту или существенной активизации нет. Впрочем, не видим и уменьшения объемов проблемы, количество карт дропов, которые оказываются системой, остается на достаточно стабильном уровне", – пояснил глава НБУ.

Один из ФЛП признался OBOZ.UA, как стал дропером

Украинский блогер и владелица бренда одежды "ODA" – Ксюша Манекен – стала жертвой масштабного мошенничества, с ее счетов украли более 6,2 миллиона гривен (около $150 тысяч). Средства были выведены на украинских ФОПов. Один из них в разговоре с OBOZ.UA, признался, что продал свои регистрационные данные всего за 5 тысяч гривен. Говорит, не знал, что его "фирма" станет частью масштабной схемы.

OBOZ.UA установил, что деньги проходили через подставные ФОПы, часть которых продала свои данные в Telegram-группах за копейки. В частности, один из ФОПов, которого обвинили в получении украденных денег, напрямую признался в этом. Конкретно через этого предпринимателя дельцы вывели 200 тыс. грн.

"Я в интернете... ну, продал банк. Я не знаю, что там с делали с ним... Вы хотите сказать, что там где-то на моих счетах есть большие деньги? Нифига себе. А откуда украли?" – удивился предприниматель в разговоре с OBOZ.UA.

"Я в Telegram увидел объявление – покупают карточки и данные. Сделал ФЛП, перевязал на их номер, мне заплатили 5 тысяч гривен, и все... Я уже их потратил. Боже мой", – рассказал он. Через ФЛП Балана, по предварительным данным, вывели несколько сотен тысяч гривен.

Второго "предпринимателя" (Трошин Игорь), на которого также поступали похищенные средства, новость застала врасплох. "Что значит похищены средства? Ничего не понимаю, я сейчас занят. Что за бред вапще?", – отмахнулся он в телефонном разговоре.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев, которые передают свои банковские карты другим, будут вносить в реестр дропперов, после чего им ограничат финансовые операции и могут заблокировать пенсию. Такие меры вводят для борьбы с преступными схемами и финансовыми мошенничествами.

