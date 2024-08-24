"Сразу заблокировали карту": после какого перевода банк обязательно ограничит счет

В Украине банки массово блокируют карты клиентов после операции с криптовалютой на p2p платформах (где расчет происходит с одной карты физлица на карту другого физлица). Такой способ расчета часто используют мошенники, т.е. банк может воспринимать операции в качестве участия в мошеннических действиях.

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Об одном из таких случаев клиент ПриватБанка написал на специализированном форуме Минфин. "Я перевел деньги за криптовалюту, а человек от третьего лица сбросил мне скриншот переписки на бирже Binance. Сразу после перевода моя карта была заблокирована, поскольку человек, переведший деньги, пожаловался на меня на мошенничество", - написал клиент "Привата".

Клиент банка связался со службой поддержки Binance и предоставил доказательства блокировки карты из-за продажи криптовалюты. Пожаловавшегося заблокировали на Binance. Затем украинец обратился в службу поддержки ПриватБанка и предоставил скриншоты переписки с криптобиржи.

"После рассмотрения моего дела мне сообщили, что я должен вернуть средства, поскольку они были сброшены от третьего лица. Мой счет был заблокирован. Я написал заявление в полицию, где мне ответили, что это административное дело и мне нужно обратиться в суд, чтобы разобраться с ПриватБанком", – рассказывает клиент.

Позже клиент банка отметил, что в ПриватБанке ему ответили: "Банк вынужден ограничить сотрудничество с Вами. Нами был выявлен факт поступления на Вашу карточку средств, связанных с мошенническими операциями. И вместе с тем, решение может быть изменено после проведения рассмотрения правоохранительными органами. Рекомендуем Вам обратиться к ним".

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, потому считает, что ставка 3,5% не законна.

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