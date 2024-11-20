Собственники существенно переписали цены на жилье: сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

Собственники 1-комнатных квартир переписали стоимость жилья во многих крупных городах Украины. При чем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, за последние 6 месяцев больше всего стоимость такого жилья выросла в Ривном – на 14%, до средних 44 000 долларов. Самое большое удешевление было зафиксировано в Сумах – 16%, до средних 20 000 долларов.

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В целом же, сообщили на крупном профильном портале, подешевели же 1-комнатные квартиры в диапазоне 1-16%. Больше всего (помимо Сум):

в Запорожье – на 15%;

Харькове – на 13%.

В Киеве 1-комнатные квартиры на вторичном рынке подешевели на 3%.

Рост цен составил от 3% до 14%. В частности, помимо Ривного, покупать 1-комнатные квартиры стало дороже во:

Львове – на 5%;

Ужгороде, Ивано-Франковске – на 3%.

В то же время, в ряде городов не произошло изменений – там стоимость "однушки" осталась на прежнем уровне. Это:

Луцк;

Тернополь;

Черновцы;

Черкассы;

Кропивницкий;

Николаев;

Херсон.

Сколько стоят 1-комнаиные квартиры в Украине

В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 15 000 до 65 000 долларов. Дешевле всего, по данным аналитиков, жилье стоит в Херсоне – в среднем 15 000 долларов. Среди лидеров также:

Запорожье – 17 000 долларов;

Харьков, Сумы – 20 000 долларов;

Николаев – 21 000 долларов.

Самые высокие же цены зафиксированы во Львове – в среднем, 65 000 долларов. А кроме того:

Киеве – 60 000 долларов;

Ужгороде – 55 000 долларов.

На первичном рынке ожидается обвал спроса

В то же время, в Украине ожидается существенное снижение спроса на первичном рынке недвижимости. По прогнозам, оно составит 50%. Причина – возможное возобновление массовых отключений света.

Впрочем, это сокращение оценивается как временное, рассказали OBOZ.UA в одной из строительных компаний. Там объяснили: спрос может вернуться к предыдущим показателям "сразу после относительной стабилизации энергетики".

"Кроме того, из-за возможных проблем с энергопитанием темпы строительства также могут существенно снизиться. Речь идет главным образом об "активных" объектах на начальных стадиях строительства, которые составляют около 35-40% от всех объектов в стадии возведения", – говорится в сообщении.

Впрочем, отмечается, это не является признаком кризиса на рынке. Ведь "соотношение покупателей и объектов, на которых будет вестись активная стройка и будут продолжаться продажи, сохранится".

"Никаких признаков анабиоза, новой волны кризиса не будет. Рынок ситуативно "уменьшится", но не остановится", – рассказала директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем к концу 2024 года в сессионный зал Верховной Рады может быть внесен законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда – для рассмотрения во втором чтении. Согласно ему под обновление подпадают как хрущевки, так и дома старого фонда. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда.

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