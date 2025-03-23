Сколько нефти Россия перевезла теневым флотом: ГУР раскрыл колоссальные доходы

В 2024 году Россия перевезла более 60% морского экспорта нефти через теневой флот, заработав более 80 млрд евро. Из-за постоянного обновления схем уклонения от санкций угрозы мировому судоходству и экологии только возрастают.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Украины (ГУР). Россия активно использует теневой флот для экспорта нефти во избежание санкций и продолжать зарабатывать миллиарды на продаже энергоресурсов. Общий объем экспорта сырой нефти и нефтепродуктов морским транспортом в 2024 году составил:

57 млрд евро – сырая нефть;

– сырая нефть; 26 млрд евро – нефтепродукты.

При этом 78% экспорта сырой нефти и 37% экспорта нефтепродуктов было перевезено именно теневым флотом, включающим 387 танкеров с общей грузоподъемностью более 57 миллионов метрических тонн. Россия постоянно адаптирует свои механизмы обхода санкций.

Кроме традиционных стран, которые использовались для регистрации танкеров (ОАЭ, Индия, Сейшельские и Маршалловые острова), в настоящее время РФ активно регистрирует суда в Китае (в частности в Гонконге) и непосредственно на собственной территории. Кроме того, корабли начали получать регистрацию под так называемыми "удобными" флагами, в частности:

Коморских островов;

Кюрасао;

Джибути;

Гайаны;

Гамбии;

Сан-Томе и Принсипи;

Танзания.

Кроме регистрации судов Россия использует методы "судно-жонглирования", постоянно меняя владельцев танкеров. Среди операторов теневого флота выделяются следующие компании:

Fractal Marine Shipping (ОАЭ);

Gatik ShipManagement (Индия);

Sun Ship Management (ОАЭ);

Hennesea Holdings Limited (ОАЭ).

Помимо финансирования военной машины РФ, теневой флот создает серьезные угрозы международному судоходству. Большинство судов отключают навигационное оборудование и скрывают информацию о грузах, что значительно усложняет контроль за происхождением нефти. Также широко используется высокорискованная практика STS-загрузки – перевалки нефти с одного танкера на другой в открытом море.

Одна из ключевых проблем – отсутствие должного страхования более чем у 90% танкеров. В случае аварий или разлива нефти пострадавшие страны могут получить никаких компенсаций за экологическую катастрофу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" может искать пути, чтобы избавиться от своего последнего крупного предприятия за рубежом – индийской Nayara Energy. Из-за санкций россияне уже несколько лет не могут вывести доходы от дочернего предприятия.

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