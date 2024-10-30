Сколько на самом деле зарабатывают украинские прокуроры: по 100 тысяч в месяц в областной прокуратуре и в ожидании прибавки

Бюджетный комитет Верховной Рады 14 голосами (председатель комитета Роксолана Пидласа не голосовала) поддержал предложение Кабмина увеличить зарплаты прокурорам. Например, оклад прокурора областной прокуратуры может увеличиться в 2025-м с 48 тыс. до 63 тыс. грн. На самом же деле это только оклад, в то время как львиную долю зарплаты составляют премии и надбавки.

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О том, сколько сейчас зарабатывают прокуроры и как могут увеличить их зарплату, читайте в материале OBOZ.UA.

Что с прокурорскими зарплатами и какое решение приняли в комитете

В этом году на осуществление прокурорской деятельности потратят 14 млрд 384 млн грн. В проекте бюджета на следующий год предусмотрено 17 млрд 969 млн грн. То есть бюджет увеличат на 3,5 млрд грн. Но в эту сумму входят не только зарплаты, но и расходы на коммуналку и энергоносители. Если же учитывать только зарплату, то в 2024 году потратят 10 млрд 766 млн грн, а в 2025-м прокурорам планируют выплатить уже 13 млрд 360 млн грн.

Совет прокуроров требует повысить зарплаты сотрудникам прокуратуры уже длительное время. Оклады прокуроров привязаны к прожиточному минимуму (ПМ). Несколько лет в бюджете прожиточный минимум устанавливали на уровне, который был меньше актуального. Например, в этом году считают оклады с прожиточным минимумом в размере 1600 грн, тогда как, например, судьям установили ПМ 2102 грн.

"Принятый в законе уменьшенный почти вдвое относительно стандартного уровень прожиточного минимума для прокуроров окружных прокуратур не соответствует принципам верховенства права, подрывает основные принципы независимости прокурора, а также приводит к явному несправедливому соотношению должностных окладов работников органов прокуратуры с работниками судов, других государственных органов и нивелирует ожидаемые результаты реформы органов прокуратуры", – говорится в заявлении Совета прокуроров, которое было опубликовано еще в начале года.

Кабмин прислушался к прокурорам и решил в проекте бюджета заложить увеличение зарплат с учетом того ПМ, что используется для судей. Эту норму поддержал бюджетный комитет Рады.

Должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составляет 25 ПМ. Сейчас это 40 000 грн, а с нового года – 52 550 грн. Кроме оклада, прокуроры имеют право на целый ряд доплат. Также установлены разные оклады:

прокурор областной прокуратуры – сейчас 48 000 грн, с 2025-го – 63 060 грн;

заместитель руководителя областной прокуратуры – сейчас 52 000 грн, с 2025-го – 68 315 грн;

первый заместитель руководителя областной прокуратуры – 56 000 грн, с 2025-го – 73 570 грн;

областной прокурор – 60 000 грн, с 2025-го – 78 825 грн.

Но на самом деле зарплаты прокуроров возрастут гораздо больше. Кроме окладов, правоохранители получают разные доплаты. Например, недавно написавший заявление об увольнении прокурор Харьковской области Александр Фильчаков получил зарплату в 2023 году 1 млн 811 тыс. 181 грн. То есть ежемесячно областной прокурор зарабатывал 150,9 тыс. грн, при этом получал еще 68,5 тыс. грн. В сумме это уже около 220 тысяч гривен.

Собеседники OBOZ.UA в Аппарате Верховной Рады раскрыли перечень народных депутатов, голосовавших в бюджетном комитете за повышение зарплат прокуроров.

За проголосовали:

Иван Крулько ("Батьківщина");

Владимир Гевко ("Слуга народа");

Денис Герман ("Слуга народа");

Анатолий Драбовский ("Слуга народа");

Леся Забуранная ("Слуга народа");

Роман Каптелов ("Слуга народа");

Юрий Кузбит ("Слуга народа");

Валерий Лунченко ("Довіра");

Игорь Молоток ("За майбутнє");

Александр Пасичный ("Слуга народа");

Анна Пуртова ("Слуга народа");

Сергей Северин ("Слуга народа");

Ростислав Тистик ("Слуга народа");

Павел Фролов ("Слуга народа").

Против проголосовал Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность").

Воздержались:

Владимир Цабаль ("Голос");

Валерий Гнатенко (депутатская группа "Відновлення України");

Артем Кунаев ("Слуга народа").

Не голосовали, но присутствовали при рассмотрении вопроса:

Роксолана Пидласа ("Слуга народа");

Николай Задорожний ("Слуга народа");

Николай Люшняк ("Довіра").

По словам нардепа Ярослава Железняка ("Голос"), решение было принято "по настоянию депутатов из профильного комитета и первого заместителя генпрокурора Алексея Хоменко плюс председателя Совета прокуроров". При этом, по информации OBOZ.UA, такое решение Раде предложили в Кабмине. То есть правительство предложило в своем проекте бюджета повысить зарплаты прокурорам. А уже в парламенте это решение отстаивал комитет по правоохранительной деятельности. Последнее – не секрет. Этот комитет ранее публично призвал повысить зарплаты прокурорам.

Сколько на самом деле зарабатывают прокуроры в Украине

Генеральный прокурор Андрей Костин, которого недавно уволила Рада, зарабатывает меньше, чем некоторые его коллеги в областных прокуратурах. За прошлый год главный прокурор Украины задекларировал зарплату в размере 1 млн 544 тыс. 880 грн. Это примерно 128,7 тыс. грн в месяц. Его заместитель Дмитрий Вербицкий в прошлом году в среднем зарабатывал 1 млн 592 тыс. 73 грн. Это 132,6 тыс. грн в месяц.

В регионах зарплаты зависят от должности. Например, начальник отдела окружной прокуратуры Черкасской областной прокуратуры Владислав Джуган задекларировал 874 тыс. 63 грн дохода. В среднем это 72,8 тысячи гривен ежемесячно. Игорь Юшин в качестве заместителя прокурора Черниговской области в 2023-м задекларировал 1 млн 743 тыс. 712 грн. В среднем это 145,3 тыс. грн в месяц – больше, чем у генпрокурора. Кроме зарплаты, Юшин ежемесячно получал 20,9 тыс. грн пенсии.

Коллеги Юшина и Джугана в небольших населенных пунктах могут с завистью читать о таких зарплатах в прокуратуре. К примеру, прокурор Шепетовской окружной прокуратуры Роман Яруш за прошлый год задекларировал зарплату в размере 718 тыс. 141 грн. Это примерно 59,8 тыс. грн в месяц. Еще 12 тыс. грн он получил в качестве поддержки от Кабмина (программа "єПідтримка"). Его супруга по этой же программе получила 60 тысяч гривен.

Прокурор Конотопской окружной прокуратуры Николай Сергиенко ежемесячно получает 66,7 тыс. грн (800 тыс. 704 грн за прошлый год). Заместитель руководителя Подольской окружной прокуратуры Киевской городской прокуратуры Николай Кононенко заработал в прошлом году 1 млн грн (83,4 тыс. грн в месяц).

На самом деле зарплата зависит от многих факторов: премий, надбавок, выслуги лет, выполнения административной работы и т. д. Для примера OBOZ.UA проанализировал заработную плату в Закарпатской областной прокуратуре. Оказалось, что большинство руководителей получает более 100 тыс. грн в месяц. А обычный прокурор отдела может рассчитывать на зарплату около 80 тыс. грн:

прокурор Закарпатской области Анатолий Ковальчук – 146,1 тыс. грн в месяц;

первый заместитель прокурора Закарпатской области Иван Косей – 134,3 тыс. грн;

начальник отдела прокуратуры Закарпатской области Андрей Малинич – 108,4 тыс. грн;

руководитель Хустской окружной прокуратуры Закарпатской области Сергей Зовдун – 114,7 тыс. грн;

прокурор отдела Закарпатской областной прокуратуры Александр Чулей – 80,5 тыс. грн.

Прокуроры должны получать достойные зарплаты и социальные гарантии. Это не избавит от масштабной коррупции, однако позволит привлекать к работе в правоохранительные органы молодых специалистов и создает конкуренцию. Вместе с тем ситуация, когда Кабмин предлагает экономить на социальных расходах, замораживает минимальную пенсию и в то же время хочет увеличить зарплаты прокуроров, вызывает справедливое возмущение в обществе.