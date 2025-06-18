Скандальний "Укрбуд" пустили с молотка по "большой приватизации": какая цена и кто будет новым владельцем

Государственная "Строительная компания "Укрбуд", замешанная в крупном скандале с недостроями, была продана на аукционе по цене 805 млн грн. Это втрое выше стартовой цены в 262,64 млн грн. Покупателем стало ООО "Петро Ойл Енд Кемикалс" с грузинским бенефициаром. Согласно условиям договора, среди прочего новый владелец обязан погасить долги застройщика,сохранить рабочие места и соблюдать экологические стандарты.

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О завершении аукциона сообщили Министерство экономики и Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ). В ходе торгов в системе "Прозорро.Продажи" на актив претендовали пять участников.

"Строительная компания "Укрбуд" – предприятие, которое охватывает проектирование промышленных и гражданских объектов, строительно-монтажные работы, а также подготовку кадров для отрасли. Частные инвестиции в его развитие станут весомым вкладом в укрепление экономического фундамента Украины", – прокомментировала приватизацию и.о. главы ФГИУ Иванна Смачило.

Бенефициаром компании-победителя является гражданин Грузии Давид Бежуашвили, что указано, в частности, в тендерной документации. "Петро Ойл Энд Кемикалс" зарегистрирована 01.08.2019 г., ее основной КВЭД – "Производство продуктов нефтепереработки".

Также, согласно данным YouControl, "Петро Ойл Енд Кемикалс" входит в "Индустриальную группу Грузии" (GIG). Эта группа фокусируется в основном именно на энергетическом секторе – производство и торговля электроэнергией, сеть метановых заправок, торговля природным газом. Однако также GIG занимается коммерческой недвижимостью, строительными материалами, напитками и металлопроизводством.

Как отметили во ФГИУ, в состав "Петро Ойл Енд Кемикалс" входит 10 дочерних предприятий общей балансовой стоимостью активов более 255 млн гривен. Среди них – проектные институты и учебно-курсовые комбинаты, объекты недвижимости в разных городах Украины, из которых часть сдана в аренду.

Согласно условиям тендера, к победителю выдвинут ряд условий. В частности, новый владелец "Укрбуда" обязан:

сохранить профиль деятельности предприятий;

в течение 6 месяцев погасить долги по заработной плате и перед бюджетом;

погасить просроченную кредиторскую задолженность;

гарантировать соблюдение трудовых прав работников и не допустить их увольнения в течение первых 6 месяцев;

перечислить дивиденды в госбюджет за 2024-2025 годы.

Почему "Укрбуд" продали частному бизнесу

"Укрбуд" являлся частью "Украинской государственной строительной корпорации "Укрбуд", которая долгое время играла важную роль в строительной отрасли Украины. В 2010-2016 годах корпорацию возглавлял Максим Микитась, вероятно, использовавший "зонтик"госкомпании для развития собственного частного бизнеса.

Что касается самого "Укрбуда", то скандал вокруг корпорации стал одной из крупнейших афер на строительном рынке Украины, которая затронула тысячи инвесторов. Основная проблема заключалась в остановке строительства большинства жилых комплексов "Укрбуда".

Так, во второй половине 2019 года в Киеве и Киевской области были заморожены работы на 26 жилых комплексах "Укрбуда". В результате около 40 тыс. человек (семьи 13 тысяч инвесторов) рисковали остаться без жилья.

После громкого скандала к достройке ЖК решили привлечь других "строительных гигантов". В декабре 2019 года некоторые комплексы поручили достроить "Интергал-Буду" и Edelburg Development, но большинство (18 ЖК) было решено передать "Киевгорстрою".

Фонд госимущества получил "Укрбуд" в свое управление в январе 2023 года – однако в качестве актива, не подлежащего приватизации. Впрочем, позже Кабинет министров внес "Укрбуд" в перечень объектов крупной приватизации. К концу 2023 года стоимость активов "Строительной компании "Укрбуд" составила 266,6 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины еще в начале октября-2022 без особой огласки сменил главу скандально известной госкорпорации "Укрбуд". Правительство тогда назначило на эту должность Владимира Левина. Он в свою очередь был известен связями Микитасем.

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